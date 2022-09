Ilary Blasi e Totti: questo ‘gesto’ significherebbe una ‘dichiarazione di guerra’

Ilary Blasi e Totti: questo ‘gesto’ potrebbe significare una vera e propria ‘dichiarazione di guerra’.

Sono settimane che la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. La conduttrice l’ha annunciata per prima seguita dalle parole dell’ex capitano della Roma. Sembrava essere una coppia destinata a durare ma il lieto fine non c’è. Totti secondo quanto emerso, ha un’altra donna nella sua vita, Noemi Bocchi.

Il Settimanale Chi ha specificato che i due si sarebbero cominciati a frequentare dall’anno scorso, dopo essersi incontrati ad una partita di padel. Ilary avrebbe scoperto tutto per caso. Sua figlia Isabel di ritorno a casa le avrebbe raccontato di aver conosciuto nuovi amichetti, figli in realtà di Noemi. L’ex calciatore avrebbe poi tolto la gestione dei social alla sorella della conduttrice, quindi dopo aver messo insieme alcuni pezzi ecco il sorgere dei dubbi.

A questo punto, sempre secondo quanto riportato dal settimanale, avrebbe deciso di assumere un investigatore. Dopo l’annuncio non è mai stata ferma in un posto, ha viaggiato molto, prima in Tanzania, poi è tornata a Sabaudia, per trascorrere successivamente qualche giorno a Cortina ed infine in Croazia, in barca. Nelle ultime ore nuovi dettagli sono emersi sul rapporto Ilary-Totti. Si parla di un ‘gesto’ della conduttrice che potrebbe significare una vera e propria ‘dichiarazione di guerra’.

Ilary Blasi-Totti: il ‘gesto’ della conduttrice potrebbe aprire una ‘dichiarazione di guerra’

Ilary Blasi in queste settimane ha viaggiato molto. Ha trascorso gli ultimi giorni prima di rientrare a Roma in Croazia, in barca. Ha sempre aggiornato i suoi follower sugli spostamenti che faceva, ha mostrato la nuova acconciatura e anche la manicure, semplice ma che metteva in risalto l’abbronzatura.

Su Totti invece sono circolate tantissime notizie, in riferimento al suo rapporto con Noemi Bocchi. Rispetto alla conduttrice è stato meno social, ma il silenzio sul web è stato cancellato da numerose paparazzate e notizie che lo vedevano protagonista. Tra le varie voci si è anche parlato di un possibile gesto di Ilary che potrebbe significare per il calciatore una ‘dichiarazione di guerra’. Si è infatti parlato di una possibile intervista della conduttrice ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. Si dice che potrebbe raccontare ogni cosa nello studio di canale 5 e portare a galla tutta la verità. Ecco, se così fosse, tutto potrebbe cambiare.

Se in questi mesi la ex coppia ha avviato le pratiche per il divorzio in modo pacifico con la ‘mossa’ di Ilary non sarebbe più così tranquilla la separazione. Come fa sapere La Repubblica e come rivelato da persone vicine all’ex capitano, se questa intervista ci dovesse essere Totti la vedrebbe come un punto di rottura all’avvio del divorzio in forma pacifica. Ovviamente queste sono solo indiscrezioni. La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare.