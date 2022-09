Terzo posto a Masterchef 7, ma cosa fa oggi Alberto? Incredibile quello che è successo dopo il programma

Alberto si è classificato al terzo posto a Masterchef 7, ma dopo il programma è successo davvero qualcosa di impensabile: incredibile.

Chi ha avuto modo di seguire Masterchef 7 in ‘contemporanea’ su Sky o di rivedere le repliche su Cielo, non ha potuto fare a meno di notare il fascino e la bravura di Alberto Menino. Appena ventitreenne, il giovane piemontese si è presentato alle selezioni del talent come micologo, ma con un’enorme passione per la cucina.

Se la bravura di Alberto Menino tra i fornelli non è passata inosservata agli occhi del pubblico di Masterchef 7, nemmeno i quattro giudici del programma hanno potuto fare a meno di notare la sua dimestichezza con materie prime pregiatissime. Il suo percorso nel talent si è concluso con un bel terzo posto – a vincere, come ricorderete, è stato il giovane Simone Scipioni e ad aggiudicarsi il secondo posto è stata Kateryna – eppure Alberto aveva fatto intendere che non si sarebbe affatto fermato dopo Masterchef. Sarà stato davvero così?

Sia il suo nonno paterno che la nonna materna lavoravano a stretto contatto col cibo ed Alberto, proprio grazie a loro, ha iniziato a coltivare questa sua passione. Cos’è successo, però, dopo il programma? Nel corso di una sua intervista a La Stampa, datata Marzo 2018, il giovane micologo ha raccontato tutto quello che è accaduto. Vi assicuriamo: non lo immaginereste mai!

Cosa fa oggi Alberto Menino dopo il terzo posto a Masterchef 7?

Seppure non sia riuscito ad aggiudicarsi il titolo di vincitore di Masterchef 7, Alberto Menino è stato ugualmente uno dei suoi protagonisti indiscussi tanto da essere ancora indimenticabile per tutti gli amanti del programma. È trascorso qualche anno dalla vittoria di Simone Scipioni, ma com’è cambiata la vita del terzo classificato? A La Stampa, nel 2018, il giovane micologo piemontese aveva rivelato di aver ricevuto un’allettante proposta di lavoro, ma l’avrà accettata? Ecco di che cosa parliamo.

Durante il suo percorso a Masterchef 7, Bruno Barbieri non aveva mai perso di occasione di mostrare quanto fosse affascinato dai piatti cucinati da Alberto. È proprio per questo motivo che, come svelato dal giovane Menino dopo la finale, sembrerebbe che gli abbia addirittura proposta di lavorare insieme a lui in uno dei suoi ristoranti di Bologna. “Una bella emozione sentirselo chiedere”, ha commentato Alberto. A quanto pare, però, sembrerebbe che il giovane abbia scelto di non accettare l’offerta e di continuare la sua vita di sempre. Seppure sempre appassionato di cucina – e ce lo dimostrano i piatti cucinati e mostrati su Instagram – Alberto sembrerebbe lavorare ancora per l’azienda di famiglia.

La storia a gonfie vele con Erika

Anche la sua storia d’amore con Erika prosegue a gonfie vele! A La Stampa, Alberto aveva raccontato i suoi progetti di vita con lei. E, ad oggi, spulciando un po’ il suo canale Instagram sembrerebbe che sia riuscito a realizzarli in parte.

Tanti auguri a questa giovanissima e splendida coppia!