Dopo l’addio ad Anna Pettinelli si mostra insieme alla sua nuova fiamma: lei è già famosa

Dopo il matrimonio ha detto ‘addio’ ad Anna Pettinelli: oggi si mostra insieme alla sua nuova fiamma, lei è già famosa, di chi parliamo.

Aveva fatto intendere qualcosa nel corso di una sua intervista a Verissimo insieme a Veronica Peparini, ma soltanto qualche mese Anna Pettinelli ha dato la conferma: il suo matrimonio con Stefano Macchi è terminato! “Si è spento il lumicino”, ha recentemente detto per spiegare qual è stata la causa della rottura.

In molti conosceranno la storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Fidanzati da diversi anni, i due hanno scelto di convolare a nozze dopo un’importantissima prova d’amore: Temptation Island! La coppia, infatti, aveva scelto di partecipare alla versione Vip del programma per testare il proprio rapporto. E – seppure con alcuni alti e bassi – entrambi hanno scelto di uscire dal programma mano nella mano. Da quel momento, è stato un crescendo di emozioni: dapprima le nozze ed, in seguito, un amore folle, documentato costantemente sui social.

Non sappiamo quando la coppia ha scelto di dirsi ‘addio’ per sempre, ma ad oggi Stefano Macchi ed Anna Pettinelli non figurano più come coppia! Una grande sorpresa, da come si può chiaramente comprendere, ma che non è affatto l’unica. Più o meno un mese fa, infatti, il buon Macchi è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma. Fate molta attenzione, però: lei non è affatto un volto nuovo!

‘Addio’ al matrimonio con Anna Pettinelli: ora fa coppia proprio con lei

Così com’è accaduto all’ex amata concorrente del Grande Fratello Vip, anche Stefano Macchi ha una nuova fiamma dopo il suo ‘addio’ ad Anna Pettinelli. Poco meno di un mese fa, infatti, il famoso doppiatore è uscito alla scoperto con la sua nuova fiamma. Non sappiamo da quanto tempo stiano insieme e né tantomeno si sono conosciuti, ma non si può fare a meno di notare quanto il loro feeling sia davvero immenso. Spulciando il canale Instagram, infatti, abbiamo rintracciato una serie di scatti o di video che li ritraggono insieme sorridenti e felici.

Chi è la nuova fiamma di Stefano Macchi? Come dicevamo, si tratta di un famoso volto tv: Elisa D’Ospina! Modella e amatissima protagonista di diversi programma televisivi di successo, la bella D’Ospina è proprio colei che ha rubato il cuore del buon Macchi dopo la fine del suo matrimonio.

La prima foto di coppia è stata condivisa sui rispettivi canali social ai primi di Agosto, ma da quel momento è stato un susseguirsi di selfie, video divertenti e scatti incredibili. Questo che vi presenteremo in basso mostra Elisa e Stefano abbracciati mentre alle spalle un tramonto illumina i loro sorrisi.

Auguriamo ad entrambi un’immensa felicità.