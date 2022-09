“Non sente un c…”: Mara Venier alle prese con l’Ipad, momento imperdibile

Mentre cerca di far funzionare l’Ipad, la simpaticissima Mara Venier ci regala una scenetta esilarante, prontamente ripresa dal marito Nicola.

La sua simpatia regala sempre un sorriso a tutti, sia quando è in tv che quando la vediamo sui social: in attesa di cominciare una nuova edizione di Domenica In, Mara Venier si gode gli ultimi giorni di relax insieme al marito Nicola col quale continua a regalarci imperdibili scene di vita familiare.

La coppia è tornata a Roma dopo aver trascorso una lunga vacanza nella splendida Santo Domingo, dove da tempo ha una casa, e qualche giorno alle terme in un meraviglioso hotel di Viterbo. Tra una vacanza e l’altra, la conduttrice Rai non ha mancato di mostrarsi in un’immagine alquanto inedita che ha fatto divertire tutti. Mentre era intenta a spazzare il terrazzo armata di scopa e paletta, suo marito le ha scattato una foto a sorpresa che Mara ha poi pubblicato su Instagram. “Foto a tradimento di mio marito che non fa niente e mi prende in giro”, si legge nell’ironica didascalia.

Insomma, pur essendo una vera diva del piccolo schermo, la ‘zia Mara’ ama mostrarsi anche in una veste casalinga, facendosi vedere dal pubblico anche nella sua versione più naturale, senza lustrini e paillettes. Un paio di giorni fa, il marito Nicola ha condiviso un altro spezzone a dir poco esilarante in cui si vede il volto di Domenica In ‘litigare’ con l’Ipad. Conoscendo la spontaneità di Mara, vi assicuriamo che si è trattato di un momento imperdibile!

Mara Venier, scenetta comica: ecco cosa dice sull’Ipad

Proprio come per molti di noi, anche per Mara abituarsi alle nuove tecnologie a volte non è semplice e il fatto di non riuscire a farsi obbedire da questi strumenti così utili e così sofisticati può far innervosire anche parecchio. Nel video pubblicato da Carraro, si vede la bionda signora della domenica pomeriggio urlare rivolgendosi all’Ipad.

“Ehi Siri, imposta un timer di 3 minutiiiii…Non ha sentito…Siri, imposta un timer di 3 minutiiii”, dice Mara. Niente, l’Ipad sembra proprio non ascoltarla e sappiamo benissimo quanto sia fastidioso quando i dispositivi elettronici non seguono le nostre direttive. “Che fa, non sente Siri?”, chiede allora Nicola. “Non ha sentito, non sente un c…., non lo so”, ha risposto molto spontaneamente lei suscitando l’ilarità di molti follower. Anche l’amico Alberto Matano ha commentato con delle emoticon divertenti a testimonianza del fatto che la Venier sa rallegrare le giornate a tutti con la sua simpatia.

Insomma, ‘zia Mara’ ci è mancata molto in televisione e in questo video si può facilmente capire perché il pubblico la ama così tanto. Fortunatamente, però, l’attesa sta per finire e tra pochi giorni tornerà a farci compagnia su Rai Uno con Domenica In.

Anche voi non vedete l’ora?