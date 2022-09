Farete fatica a riconoscere l’attrice: ne Il Segreto non si è presentata così

E’ quasi irriconoscibile fuori dal set: l’attrice ha fatto parte de Il Segreto ma il suo personaggio era ben diverso da come è oggi.

Il Segreto il 28 maggio 2021 ha chiuso i battenti con l’ultima puntata che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Don Filiberto aveva messo delle bombe per le strade di Puente Viejo. Il paesino è stato così distrutto e i primi abitanti a morire sono il prete, Donna Francisca e Raimundo.

Nel passaggio alla morte la Montenegro rivive alcuni dei momenti della sua vita, con la presenza anche degli altri personaggi. Alla fine rivela il ‘segreto’ che ha tenuto per sè da sempre, l’amore eterno per Ulloa. In realtà eravamo già a conoscenza del sentimento della donna per Raimundo solo che più volte è stato sporcato dagli accadimenti. Tutti gli attori che hanno fatto parte del cast hanno lasciato il segno, dai protagonisti ai secondari. Ognuno a modo proprio ha avuto una certa importanza per lo svolgimento della trama spesso stravolgendola.

Avete visto l’attrice nella foto in alto? E’ bellissima come lo era anche nella soap opera. Ebbene sì, anche lei ha recitato ne Il Segreto anche se farete fatica a riconoscerla. In questo scatto social appare molto diversa da come si è presentata nei panni del personaggio interpretato. Per caso l’avete riconosciuta?

Il Segreto, difficile riconoscere l’attrice in questo scatto: il suo personaggio si è presentato in altro modo

L’attrice che vi abbiamo mostrato in foto ha fatto parte del cast de Il Segreto, la soap opera spagnola che abbiamo seguito per 12 stagioni e ben 8 anni. Come tutti gli attori e le attrici che hanno recitato per le strade di Puente Viejo, anche lei ha subito un cambiamento per quanto riguarda lo stile.

Il suo personaggio è entrato a far parte della soap opera a partire più o meno dalla decima stagione. Rispetto a come la vediamo in questa foto pubblicata sul suo canale social è molto diversa. Adesso ha un trucco visibile e l’abbigliamento è casual. Ne Il Segreto ha indossato abiti vecchi, adatti al tempo e al suo ruolo, lei è infatti una domestica. O almeno lo era prima ancora di arrivare a Puente Viejo. Arriva nel Paesino per caso e non per scelta, dopo che nel giorno del matrimonio della sua signora avviene un massacro. Fugge con l’amato della donna, dopo aver scoperto che quest’ultima è morta. In realtà Elsa era ancora viva, la vedremo far ritorno e recuperare il suo amore. Adesso avete capito chi è l’attrice e soprattutto qual è il suo personaggio?

Maria Lima ha interpretato Antolina, la domestica della famiglia Laguna. E’ arrivata nel cast nella decima stagione ed è uscita di scena nell’undicesima. L’attrice ha un aspetto incantevole, è bellissima fuori dal set come lo era anche ne Il Segreto. Solo che così, in questo scatto social, è difficile collegare lei ad Antolina, hanno un aspetto completamente diverso.