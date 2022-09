Lulù Selassié sta con un ex allievo di Amici? Spunta lo scatto

La giovane ed amate Lulù Selassiè sta insieme ad un ex allievo di Amici? Spunta lo scatto che lascia poco spazio ai dubbi: la verità.

Aveva già partecipato ad un famoso programma tv, ma è da quando ha preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip che la popolarità di Lulù Selassiè è salita alle stelle. Candidata al titolo di vincitrice – ottenuto, poi, da sua sorella – la giovane principessa si è fatta conoscere a 360 gradi. Con la sua sensibilità ma estrema forza, la bella Lucrezia ha messo tutti d’accordo, aggiudicandosi un posto nel cuore del pubblico italiano.

Se in questi ultimi mesi, Lulù è salita alle luci della ribalta per via della fine della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, in questi ultimi giorni è ritornata a far parlare di sé. Il suo ex fidanzato, conosciuto proprio nella casa del GF Vip, ha ritrovato l’amore ed è uscito allo scoperto su IG, ma lei?

In queste ultime ore, infatti, hanno fatto parecchio chiacchierare alcuni scatti di Lulù insieme ad un ex concorrente di Amici. Che anche lei ha ritrovato nuovamente l’amore? È proprio questa la domanda che in tantissimi si sono fatti dopo aver visto queste sue ultime fotografie. Solo ora, però, è arrivata la verità: ecco cosa sappiamo!

Lulù Selassiè fa coppia con un ex concorrente di Amici? La verità

Non solo preziosi consigli di stile, ma anche scatti che raccontato la sua quotidianità! Lulù Selassiè è attivissima – oltre che molto seguita – su Instagram e non perde occasione di far parlare di sé. L’ha fatto anche qualche giorno fa quando, sul web, sono iniziati a circolare alcuni scatti che la ritraggono in compagnia di un ex concorrente di Amici. No, non stiamo parlando di alcuni ‘indizi’ social che facevano credere che si trovasse a casa di Deddy, ma di molto altro ancora.

A far scatenare la curiosità dei suoi sostenitori, sono stati alcuni scatti dove Lulù si mostra in compagnia di un ex volto di Amici. Dapprima comparsa in una sua diretta social ed, in seguito, in sua compagnia alla luce del sole con un’Ig Story, i fan della Selassié credevano che la giovane avesse iniziato una relazione con Astol, concorrente del talent di Canale 5 nel 2017. Il cuore della giovane, quindi, batte di nuovo per qualcuno dopo Manuel? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! Seppure i suoi fan sarebbero felici nel vederla nuovamente innamorata, sembrerebbe che Lulù abbia ancora il cuore libero. Il rapporto col giovane cantante, infatti, non sarebbe altro che una semplice e bella amicizia.

Credete all’amicizia tra uomo e donna? Da quanto apprende Fanpage, sembrerebbe che tra Lulù ed Astol ci sia solo questo.