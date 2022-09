Elettra Lamborghini, bizzarro regalo di compleanno per suo marito: ha mostrato tutto in un video

Sempre originale in tutto, Elettra Lamborghini ha voluto sorprendere suo marito con un regalo di compleanno a dir poco bizzarro.

Dopo l’ultima avventura non proprio tranquilla a bordo del suo aereo privato che lo scorso giovedì ha rischiato il peggio a causa di una tempesta e di un guasto ai freni, possono rilassarsi e godersi queste prime giornate di settembre nella favolosa abitazione che è il nido del loro amore.

C’è da dire, però, che con la vulcanica Elettra Lamborghini c’è sempre qualche colpo di scena o sorpresa che rende tutto più frizzante. Lo ha dimostrato in occasione del compleanno di suo marito al quale ha voluto fare una sorpresa davvero fuori dal comune. Ha poi documentato tutto in un video postato su Instagram in cui traspare chiaramente il divertimento e l’amore che c’è in questa coppia così unita.

Del resto, la cantante bolognese ha trascorso un’estate davvero impegnativa con il grande successo di Caramello, brano che ha lanciato insieme a Rocco Hunt. Tantissimi gli impegni professionali che l’hanno vista protagonista e non è mancato in questo periodo qualche episodio anche sgradevole. Qualche settimana fa, in un locale dove aveva un dj set, la bella Elettra è stata vittima di insulti orribili e, com’è comprensibile, la cosa le ha creato non poco disagio. “Su TikTok sta andando questo trend stupidissimo di prendere il telefonino, andare ad un concerto e tirare dei nomi all’artista. Questa sera è capitato a me. Di solito ballo ma ero pietrificata”, ha raccontato sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Elettra Lamborghini, sapete quale regalo ha fatto a suo marito? Non ci crederete

Tra le coppie famose più unite ed anche tra le più originali e simpatiche, c’è sicuramente quella formata da Elettra ed il rapper Afrojack. I due sono convolati a nozze nel 2020 e nel tempo hanno dimostrato che le loro unione è davvero solidissima. La bella ereditiera ha pensato bene di dedicare a suo marito un pensiero davvero tenerissimo in occasione del suo 35esimo compleanno.

Nel video condiviso su Instagram la si vede portare per mano il coniuge bendato e condurlo al luogo dove lo aspettava il dolcissimo regalo. Si trattava di una capra e un’alpaca! “Buon compleanno Baby, amore mio. Questo è il mio regalo per te, gli animali hanno un cuore nobile come il tuo e sono grandi amici. Spero che ti facciano sorridere sempre”, si legge nella didascalia a corredo del filmato. Oltre al video, la Lamborghini ha anche pubblicato degli scatti di suo marito con i suoi due nuovi amici e, in effetti, Afrojack sembra molto felice di aver ricevuto tale regalo.

Dite la verità, con la cara Elettra non ci si annoia proprio mai, siete d’accordo?