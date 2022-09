Katia Pedrotti cambia taglio di capelli: idea da copiare dopo le vacanze

La bellissima Katia Pedrotti mostra il nuovo taglio scelto per i suoi capelli: un mix di sensualità ed eleganza da cui prendere spunto.

Sono passati ben 18 anni da quando l’abbiamo conosciuta in tv grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello: era il lontano 2004 e lei varcava la porta rossa per iniziare l’esperienza più pazza della sua vita e che la vita gliel’ha decisamente cambiata visto che nella casa più spiata d’Italia ha incontrato l’uomo della sua vita.

Con Ascanio Pacelli non fu subito amore a prima vista, almeno non per lei, ma il bel nobile romano fu così paziente e lungimirante nel conquistarla che dopo circa 16 anni i due sono ancora una coppia solidissima ed una delle più amate del mondo dello spettacolo. Tante cose sono cambiate da quando Barbara D’Urso urlava il suo “Ragazziiii” dallo studio della trasmissione ed ora la bella milanese e l’istruttore di golf hanno due figli, Tancredi e Matilda, entrambi già grandicelli.

Prova ne è l’affetto dei fan che ancora oggi li seguono e li sostengono attraverso i social. Katia tra l’altro è anche un’influencer molto apprezzata, che con i suoi look sempre all’ultima moda riesce ad essere un punto di riferimento per molte sue seguaci. Proprio in queste ore, la biondissima ex gieffina ha mostrato a tutti il suo nuovo taglio di capelli. Una vera favola, guardate qua!

Katia Pedrotti sorprende tutti con un nuovo taglio: ecco cosa ha fatto ai capelli

Grazie alla sua passione per lo stile e le ultime tendenze, la Pedrotti ha anche un blog dove dispensa consigli fashion e beauty. Su Instagram poi è davvero molto seguita e vanta più di 500mila follower.

La sua chioma biondo platino è stata da sempre la sua caratteristica fisica principale. Oltre, ovviamente allo splendido colore dei suoi occhi. Proprio questi sono stati valorizzati al massimo dal nuovo taglio di capelli con cui l’ex concorrente del GF ha voluto cambiare immagine.

In un video pubblicato su Instagram, possiamo ammirare il capolavoro che Katia ha scelto per i suoi capelli. Ha accorciato la lunghezza ed ora il suo ciuffo è molto più laterale, quasi a coprire l’occhio. Un tocco che la rende ancora più elegante, sofisticata e ‘misteriosa’, non trovate?

In questi giorni Katia ha incantato tutti sul red carpet del Festival di Venezia dove suo marito era atteso per aver presentato la pubblicità del film Il tempo è ancora nostro, pellicola sul golf, sport in cui lui è un professionista. Il suo lungo abito nero è stato decisamente uno dei più particolari fra tutti quelli visti sfilare nelle varie giornate dell’evento.

Anche a voi piace da matti questo look?