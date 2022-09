Dai suoi esordi a Un posto al sole ad oggi: com’è cambiata negli anni Serena Rossi? Stenterete a crederci

Com’è cambiata Serena Rossi dai suoi esordi a Un posto al sole ad oggi? Stenterete a credere alla trasformazione dell’amata attrice.

Tra le tante attrici nostrane, una menzione in particolare merita Serena Rossi. Attrice giovanissima e di un certo calibro, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo quando era solo una ragazzina, ma sin da subito ha dimostrato di avere stoffa da vendere. Subito dopo il suo esordio a Un posto al sole – famosa soap opera napoletana, che negli ultimi giorni è stata colpita da un gravissimo lutto – la bella Rossi ha saputo mettere tutti d’accordo, cavalcando la cresta dell’onda.

A distanza di qualche tempo dalla sua ultima apparizione televisiva, Serena Rossi si accinge a ritornare sul piccolo schermo. Tra diverse settimane, infatti, andranno in onda le nuove puntate di Mina Settembre – serie tv tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni – e il suo pubblico non vede l’ora di sapere come andrà a finire la sua storia. In attesa, però, siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni? Come affermavamo poco fa, Serena Rossi ha esordito sul piccolo schermo da piccolissima, ma com’era ai tempi di Un posto al sole? Abbiamo rintracciato un vecchio video della soap: stenterete a credere al suo cambiamento!

Com’è cambiata Serena Rossi dai tempi di Un posto al sole ad oggi?

Era giovanissima Serena Rossi quando iniziava a farsi conoscere dal pubblico italiano in Un posto al sole. Nei panni di Carmen, la giovanissima napoletana è stata una delle protagoniste indiscusse della soap opera per tantissimi anni. Ed ancora adesso, nonostante siano trascorsi anni dal suo ‘addio’, continua ad essere ricordate con immensa affetto da tutti i suoi telespettatori.

Sono trascorsi tantissimi anni da quando Serena Rossi prendeva parte a Un posto al sole, ma da quel momento tutto è cambiato. Ad oggi, l’attrice è diventata mamma del piccolo Diego, è felicemente innamorata di Davide – attore conosciuto sul set della soap opera napoletana – ed è una splendida donna in carriera. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni? Guardate questo scatto risalente ai tempi di Un posto al sole: non crederete ai vostri occhi!

Davvero difficile da credere, ma è davvero così! Nonostante ai tempi di Un posto al sole, Serena Rossi fosse solo una ragazzina, si vede chiaramente che non è affatto cambiata negli anni. Oggi è decisamente una donna più matura, ma per il resto è sempre identica al passato. Siete d’accordo?

Cosa dobbiamo aspettarci da Mina Settembre?

Manca pochissimo ai nuovi episodi di Mina Settembre, ma tutti si chiedono cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi. Al momento, è ancora tutto da scoprire. Oltre a sapere chi sceglierà tra Domenico e Claudio, però, l’assistente social vedrà arrivare nella sua vita un nuovo personaggio.