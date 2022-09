Dopo la morte della Regina Elisabetta, Re Carlo avrebbe telefonato ad Harry vietandogli di farlo: indiscrezione ‘shock’, cos’è successo.

Dopo la morte della Regina Elisabetta – a cui ha fatto seguito un messaggio totalmente inaspettato – è stato proprio suo figlio Carlo a prendere le redini in mano del trono d’Inghilterra. Così com’è accaduto a lei circa 70 anni prima, anche la sovrana inglese ha passato il testimone al suo primogenito.

Cos’è successo, però, alla famiglia reale quando si è diffusa la notizia della morte della regina? Stando a quanto si apprende dal The Sun, sembrerebbe che Carlo d’Inghilterra abbia svolto il ruolo di capofamiglia ed abbia chiamato suo figlio minore, che nel frattempo si trovava in compagnia di sua moglie Megan.

Il gesto compiuto da Carlo d’Inghilterra al momento della morte di sua madre non risulta affatto ‘strano’. D’altra parte, la Regina Elisabetta era la nonna di Harry: è più che giusto, quindi, che il giovane sia stato avvertito dell’accaduto. Quello che, invece, risulta completamente insolito, è il ‘divieto’ che Re Carlo avrebbe imposto a suo figlio secondo alcune voci riportate dal The Sun. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che il primogenito della sovrana abbia fatto una ‘particolare’ richiesta al giovane duca di Sussex. Di che cosa parliamo? In pochissimi lo immagineranno!

Cos’è successo tra re Carlo ed Harry dopo la morte della regina: indiscrezione shock

Se non sono passate inosservate le parole che Re Carlo – al momento del suo insediamento al trono – ha riservato per William, nuovo principe di Galles e pretendente al trono, nemmeno quelle destinate ad Harry lo sono state. A proposito del suo secondogenito, stando a quanto si apprende dal The Sun, sembrerebbe che il giovane duca di Sussex – poco dopo la morte di sua nonna Elisabetta – abbia ricevuto una chiamata da suo padre, che non solo l’avvertiva dell’evento, ma gli vietava categoricamente qualcosa di inimmaginabile.

Alcuni voci molto vicine alla casa reale londinese hanno confidato al The Sun tutto quello che sarebbe successo alla ‘Royal Family’ gli attimi seguenti la morte della regina. Si legge, infatti, che Re Carlo abbia telefonato il giovane Harry e che gli abbia vietato di recarsi a Balmoral – città scozzese dove la sovrana risiedeva per l’estate – in compagnia di sua moglie Meghan. Nulla di personale, ovviamente. Sembrerebbe, infatti, che nemmeno Kate Middleton, nuova principessa del Galles, sia stata chiamata in causa. “I numeri dei partecipanti dovevano essere limitati ai familiari più stretti”, si legge.

La decisione della Regina

Pochissimi giorni prima della sua dipartita – come riporta Star e International Business Time – la Regina Elisabetta avrebbe compiuto un gesto ‘shock’ nei confronti di Harry e Meghan, che ha fatto parecchio discutere.

Dato il lutto degli ultimi giorni, Harry riuscirà a conciliarsi definitivamente con la sua famiglia?