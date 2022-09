Claudia Ruggeri svela a tutti come si tiene in forma: è questo il suo ‘segreto’

Claudia Ruggeri svela a tutti come si tiene in forma: ecco che cosa fa, questo è il suo ‘segreto’.

Claudia Ruggeri non ha bisogno di presentazioni oggi, abbiamo avuto modo di conoscerla meglio grazie ad Avanti un altro. Da qualche anno infatti è una presenza fissa del programma di Paolo Bonolis che è in fase di preparazione per la nuova edizione. E’ a capo del famoso minimondo e ci presenta in tutte le puntate chi sono i personaggi al suo interno.

Quando entrò nel cast il suo ruolo era quello di ‘Supplente’. In una precedente intervista rilasciata a SuperGuida Tv ha raccontato di essere molto contenta della sua nuova immagine. Infatti, grazie a Miss Claudia riesce ad essere se stessa e questa è nata proprio con l’idea di poter mettere su il famoso salottino. La sua presenza sul piccolo schermo e prima ancora nel mondo dello spettacolo risale a diversi anni fa.

Ha esordito come modella e a 18 anni, racconta, è arrivato l’esordio in televisione nel programma di Piero Chiambretti. Oggi tutti la conoscono e soprattutto tutti l’apprezzano tanto. Lo stesso pubblico la segue anche sui social. Claudia mostra una forma smagliante, ma sapete come fa? Ha fatto vedere la sua ‘routine’ attraverso le storie instagram.

Claudia Ruggeri svela a tutti il suo ‘segreto’: ecco come fa ad essere sempre in perfetta forma

Ha cominciato a lavorare come modella e a 18 anni ha esordito in televisione nel programma di Piero Chiambretti. Claudia Ruggeri in questi anni ne ha fatta di strada fino ad arrivare nel format condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, Avanti un altro.

All’inizio, la ricorderete, svolgeva il ruolo della supplente, poi ha cambiato. Oggi è Miss Claudia e presenta i personaggi che ci sono nel famoso minimondo, tutti personaggi bizzarri e divertenti. La protagonista di Avanti un altro è famosissima oggi, tanto da essere seguita sui social da migliaia di persone. Essendo seguitissima non manca di aggiornare il suo profilo con foto e storie. Qualche settimana fa ha pubblicato tra le ig una vecchia foto risalente a diversi anni fa. Portava i capelli molto più lunghi e nello scatto appare senza trucco. In questi ultimi giorni ha invece aggiornato i follower mostrando come fa a tenersi in splendida forma. Sapete qual è il suo ‘segreto’?

Non si tratta naturalmente di un vero e proprio segreto, Claudia per essere sempre in forma smagliante cura il suo corpo: in che modo? Si allena molto, svolge esercizi con i pesi e con gli attrezzi.

Per svolgere l’allenamento si fa seguire da un professionista. Infatti ha ricondiviso delle storie che il personal trainer ha pubblicato tra le sue ig in cui appare lei che si esercita. A quanto pare Miss Claudia per mantenersi in forma allena il proprio corpo.