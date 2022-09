Gina Lollobrigida è caduta e si è rotta il femore: com’è andato l’intervento

Brutto spavento per Gina Lollobrigida che sabato 10 settembre è caduta ed ha riportato una frattura del femore: l’attrice è stata operata.

Icona impareggiabile del grande schermo italiano, Gina Lollobrigida è stata protagonista di una ‘disavventura’ che ha destato qualche preoccupazione. L’attrice che continua a sembrare in perfetta forma per i suoi 95anni, ha dovuto purtroppo fare i conti con una brutta caduta che ha reso necessario il ricovero immediato.

Lo aveva rivelato l’Ansa nella giornata di sabato 10 settembre 2022. Giunta in ospedale a Roma, dai primi controlli medici è emersa una rottura del femore. Oltre a ciò, fortunatamente il quadro complessivo era risultato non allarmante, stando alle informazioni diffuse a mezzo stampa dal suo avvocato Antonio Ingroia.

Tuttavia, l’età avanzata della diva messo in apprensione i suoi tanti ammiratori che hanno atteso con ansia di sapere l’esito dell’intervento. Certamente, conoscendo la grande Gina e la sua tempra resistente come l’acciaio, non era improbabile che tutto andasse bene. Ricordiamo che anche 4 anni fa, era andata al pronto soccorso per un altro incidente domestico, ma dopo appena due giorni fu mandata a casa.

Ma come sta adesso la Lollobrigida? L’intervento si è concluso e le persone a lei vicine rivelano quali sono le sue condizioni attuali.

Gina Lollobrigida finisce in ospedale: come sta l’attrice dopo la caduta

Dopo l’eccellente carriera cinematografica che l’ha vista recitare al fianco di attori e registi indimenticabili quanto lei, la bellissima artista ha continuato ad avere una vita piena di interessi. Tra questi, se ne possono citare due ovvero la scultura e la politica.

Tra meno di due settimane ci saranno le elezioni e Gina Lollobrigida si è anche candidata per la lista Italia sovrana e popolare. Già nel 1999 aveva tentato di essere eletta alle Europee presentandosi tra i Democratici ma non riuscì nell’intento. Molti si chiedono quindi cosa accadrà adesso: l’attrice rinuncerà al suo progetto?

Niente affatto! “La situazione è sotto controllo – fa sapete l’avvocato Ingroia – E’ stata operata e i medici assicurano che l’intervento è perfettamente riuscito”. Stando alle prime indiscrezioni, l’impegno della candidatura non sarà minimamente in discussione nonostante l’incidente.

Nella puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha aggiornato i telespettatori sul risultato dell’operazione. Il giornalista Francesco Fredella ha riferito che Andrea Piazzolla, l’ex manager della diva indagato con l’accusa di circonvenzione di incapace, era presente in ospedale in quel momento. L’uomo ha fatto anche da tramite riferendo a Fredella le prime parole della star del cinema appena terminato l’intervento: “Gina vuole ringraziare i medici che l’hanno operata. Hanno fatto un ottimo lavoro, è in buone condizioni”.

Un enorme in bocca al lupo alla immensa Gina Lollobrigida che continua a stupirci per la sua grandissima forza.