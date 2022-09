Ambra Angiolini mai vista così: cosa ha fatto l’attrice

Ambra Angiolini, mai vista così: avete visto cosa ha fatto l’attrice? Il video ne è la prova.

Ambra Angiolini è pronta per il debutto della nuova edizione di X-Factor dove sarà presente in veste di giudice. Prima di scoprire il suo nome all’interno del programma si era spesso vociferato di una sua possibile presenza in tale veste. La conferma è arrivata soltanto dopo. In quel bancone vedremo la conduttrice insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi con la conduzione di Francesca Michielin.

Da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo sono passati anni. Era soltanto un’adolescente quando appare per la prima volta in tv. Il successo arriva quando entra a far parte del cast del programma Non è la Rai dove inizia a farsi notare con il suo talento. Ha saputo spaziare da un ambito ad un altro arrivando poi ad esordire al cinema e sul piccolo schermo come attrice. Risale al 1996 la sua prima partecipazione nel film Favola in televisione; sul grande schermo arriva con il film Saturno Contro, nel 2007.

Tutte queste esperienze hanno fatto sì che la sua carriera si ampliasse sempre di più. Oggi vanta un curriculum di tutto rispetto. Nelle ultime settimane l’attrice si è mostrata in un ambito diverso dal solito, avete visto che cosa ha fatto? Ha pubblicato un video sui social in cui ha mostrato tutto.

Ambra è bravissima nei movimenti, indossa un leggins e una maglia corta che mostra gli addominali. Ha aggiunto al look dei tacchi. Si muove molto bene, si direbbe senza nessuna difficoltà. Il video è stato pubblicato in occasione di un evento che si è tenuto il 7 settembre: “Un incontro pieno “di vita e di danza”. Per Ballare bisogna aver voglia di felicità”, ha fatto sapere a corredo del post in cui la vediamo prendere lezioni presso la Santinelli Dance Academy.