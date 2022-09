Katia Follesa mai vista così: drastico cambio look per lei

Katia Follesa sorprende i fan e si mostra così: drastico cambio look per lei.

Katia Follesa è sempre molto impegnata, dal 2018 insieme a Damiano Carrara è al timone del programma Cake Star-Pasticcerie in sfida. Durante il format tre pasticcerie di una determinata località si sfidano. I proprietari dei locali danno un giudizio sul cabaret delle paste, sul luogo e sul pezzo forte.

Anche Katia e Damiano danno il loro voto, quello dello chef però viene svelato soltanto alla fine e può anche capovolgere la situazione. E’ un programma molto seguito su Real Time che va in onda da alcuni anni. Questo è soltanto uno dei tanti impegni della conduttrice. Nel 2021 la ricorderete nella prima edizione di Lol-Chi ride è fuori dove è arrivata ad un passo dalla vittoria. Il format condotto in questa stagione da Mara Maionchi e Fedez ha visto la vittoria di Ciro Priello mentre al secondo posto è arrivata la Follesa.

Da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo sono passati anni. Era il 2001 quando formava insieme a Valeria Graci il duo comico Katia & Valeria. Dopo un periodo di gavetta arriva in televisione in programmi come Colorado Cafè. Entra anche a far parte di Zelig Circus e Zelig Off, e Scherzi a parte. Il duo si scioglie nel 2012. Entrambe hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, spesso con ruoli differenti. Katia dopo lo scioglimento del gruppo ha spaziato in altri ambiti. Il successo riscontrato ha fatto sì che anche sui social il numero di follower crescesse. Ed è sui social che di recente ha sorpreso tutti con un look completamente diverso dal solito.

Katia Follesa si mostra con un look diverso dal solito: non l’abbiamo mai vista così

Katia Follesa è una comica, conduttrice televisiva e attrice ed è un personaggio dello spettacolo molto amato dal pubblico. Lo stesso la segue sui social. Sul canale instagram pubblica tanti scatti e qualcuno molto ironico. Lei è molto giocherellona ed è soprattutto molto autoironica.

Infatti sono tante le foto in cui scherza prendendosi in giro. Diverso tempo fa ha pubblicato, per esempio, un’immagine in cui si mostra senza trucco e scrive a corredo: “Amo gli occhi azzurri, quando posso li metto sempre”. E sono i suoi occhi che catturano l’attenzione, di colore azzurro, molto belli. Di recente la conduttrice ha sorpreso i suoi follower che sono oltre un milione, pubblicando uno scatto in cui si vede un insolito cambiamento.

Ecco il cambio look di cui parliamo. Katia si è mostrata con i capelli rosa e più scuri alla radice. Solitamente la vediamo con una chioma bionda e con qualche sfumatura all’interno, adesso è totalmente diverso il suo stile. Potrebbe essere che si tratti di un look provvisorio, fatto per il momento e per un determinato progetto o che abbia voluto cambiare completamente.