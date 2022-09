Tutt’altra persona dopo Vite al Limite! Farete difficoltà a riconoscerla oggi: da pelle d’oca

Dopo Vite al Limite è diventata tutt’altra persona: curiosi di vederla oggi? Farete davvero difficoltà a riconoscerla, da pelle d’oca.

Quando si inizia un percorso di dimagrimento si sa benissimo che la prova ‘più dura’ non è perdere chili inizialmente, ma continuare a rispettare un regime alimentare sano e regolato. Lo sanno bene tutti i pazienti del dottor Nowzaradan, che – una volta spenti i riflettori di Vite al Limite – ritornano a casa e devono continuare ciò che avevano iniziato in clinica.

Nel corso di queste settimane, vi abbiamo mostrato diversi pazienti del medico chirurgo iraniano che – una volta a casa – hanno perso ancora più chili. Ne è l’esempio la bella Zsalynn, che oggi è davvero irriconoscibile rispetto all’inizio del suo percorso in clinica, ma anche la protagonista di questo nostro articolo.

Ai tempi della sua partecipazione al programma di Real Time, la dolce trentacinquenne pesava esattamente 275 kg e viveva in un incubo perenne. Oltre ad essere impossibilitata a fare ogni cosa per via del suo ingente peso, la donna era costretta a chiedere aiuto ai suoi familiari per le sue condizioni di salute parecchio compromesse. Com’è diventata oggi? In molti se lo chiedono, ne siamo certi! Vi anticipiamo, però, che oggi è tutt’altra persona dai tempi di Vite al Limite.

Dopo Vite al Limite è tutt’altra persona: guardatela oggi, farete difficoltà a riconoscerla

Divenuta una delle pazienti del dottor Nowzaradan nel corso della seconda edizione di Vite al Limite, la trentacinquenne della Louisiana ha immediatamente dimostrato quanto fosse importante per lei ritornare in forma. Pesava 275 kg, come dicevamo precedentemente, ma ormai era completamente stanca di quei chili di troppo e di essere costretta a farsi aiutare. Il suo percorso in clinica, così come quello di James Jones, è stato indimenticabile! Arrivata con un peso superiore ai 250 kg, la donna è riuscita a seguire per filo e per segno la dieta prescrittale dal medico chirurgo iraniano ed è riuscita ad ottenere immediatamente i primi risultati. Pensate, non solo è dimagrita tantissimo in pochi mesi, ma ha perso ancora più chili dopo aver ottenuto il lasciapassare per l’intervento di bypass gastrico. Insomma, un record imbattibile!

Come sta, però, oggi Tara Taylor? Terminato il suo percorso nella clinica di Houston, la donna è stata nei pensieri di tutti i telespettatori del programma, ma cosa sappiamo? Purtroppo, non ci è dato sapere granché sulla sua ulteriore perdita di peso, ma rintracciandola sui social abbiamo scoperto che è dimagrita ancora di più. Spulciando la sua bacheca Instagram, infatti, non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo smagliante sorriso. Guardatela qui:

Oggi Tara Taylor è decisamente bellissima, ma soprattutto tutt’altra persona dopo Vite al Limite. Certo, non sappiamo quanti chili sia dimagrita, ma si vede dal suo sorriso che adesso Tara è felicemente felice. E noi non possiamo non esserlo per lei.