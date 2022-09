Totti ed Ilary Blasi: arriva il commento ‘pungente’ di Sonia Bruganelli e Bonolis

Sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è arrivato il commento ‘pungente’ di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: cos’è successo.

Se in piena estate Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto tanto parlare di sé per via dell’annuncio della separazione, in questi ultimi giorni lo stanno facendo ancora di più. Per la prima volta in assoluto, l’ex capitano giallorosso ha voluto rompere il silenzio, concedendosi in una lunga intervista a Il Corriere della sera.

È da quando è stata annunciata la fine del loro matrimonio che si è detto di tutto solo loro conto. C’è chi ha insinuato il tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi e la presunta gravidanza di quest’ultima. E chi, invece, ha riferito di una relazione di Ilary Blasi ai tempi delle sue continue trasferte a Milano per lavoro. Nulla di tutto questo, ovviamente, è stato mai confermato da parte dei diretti interessati fino a qualche ora fa. A rompere il silenzio, è stato l’ex Pupone.

È proprio sulle pagine de Il Corriere della sera che Francesco Totti ha rivelato ogni cosa sulla fine del suo matrimonio e sulla crisi iniziata nel 2016, tenuta nascosta a tutti per tutelare i propri figli. Un’intervista fiume, da come si può chiaramente comprendere, che ha anche scaturito un commento piuttosto ‘pungente’ di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Il commento ‘pungente’ di Sonia e Paolo su Francesco Totti ed Ilary Blasi

Nel corso della sua intervista a Il Corriere della sera, come dicevamo poco fa, Francesco Totti si è raccontato come mai prima d’ora sulla separazione da sua moglie. “Non avrei pensato finisse così”, ha spiegato. Oltre a raccontare della depressione vissuta e di come Noemi Bocchi lo abbia salvato – proprio come ha raccontato anche un altro amato conduttore – l’ex capitano giallorosso ha raccontato del gesto che la sua ex moglie ha compiuto. “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi”, ha raccontato Francesco Totti. Svelando il grosso valore che questi avevano. “Sostiene che glieli abbia regalati, ma sono da uomo”, ha raccontato l’ex capitano giallorosso.

Si comprende chiaramente, quindi, che si tratta di un gesto davvero clamoroso, che ha lasciato un po’ tutti perplessi. In tantissimi si sono espressi in merito, ma il commento ‘pungente di Sonia Bruganelli fatto da Paolo Bonolis sulla questione non è assolutamente passato inosservato. Sul suo canale Twitter – lo stesso su cui ha raccontato il ‘disguido’ con la sua banca – l’opinionista del GF Vip ha riportato le parole di suo marito su Francesco Totti ed Ilary Blasi.

Un commento decisamente ironico, non abbiamo dubbi. Come avranno reagito, però, i diretti interessati?