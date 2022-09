Elisabetta Canalis in bianco è una vera diva: la borsa griffata non passa inosservata

Elisabetta Canalis si mostra in bianco ed è una vera diva: la borsa griffata non passa inosservata.

Elisabetta Canalis vive da qualche anno a Los Angeles insieme al marito Brian Perri, un chirurgo italo-americano, e a sua figlia, Skyler Eva, nata nel 2015. Vive lontano dall’Italia ma spesso ritorna nella sua terra. La showgirl infatti ha sempre molti progetti di cui occuparsi che la legano al bel paese.

Torna molto spesso e naturalmente, oltre ad essere legata da impegni professionali, lo è anche personalmente. Viene infatti a stare con i suoi affetti, i suoi amici, oltre a trascorrere molte volte le vacanze. Da quando ha esordito, la ricorderete da giovanissima fece parte di Striscia la notizia, non si è più fermata. L’amore del pubblico è forte e lo stesso la segue anche sui social dove sono milioni i follower.

Elisabetta fa sapere dei progetti che la vedono protagonista attraverso il suo canale instagram, e pubblica scatti degli shooting e dei lavori che la vedono al centro dell’attenzione. Non solo scatti professionali ma condivide anche foto con la sua famiglia, in particolare insieme alla sua bambina. Di recente è stata ospite al TDD2022 nel panel “E’ la forza, Bellezza!”, in cui si è parlato, come lei riporta in basso alle foto, dell’abbattimento di ‘stereotipi presenti nel nostro quotidiano, di gabbie invisibili che la società mette sin dall’infanzia e di quanto queste siano difficili da abbattere per far sì che non ci sia un’omologazione ad un modello femminile che risulta essere troppo stretto’, queste le parole della conduttrice. Ebbene, per l’importante occasione, la showgirl ha sfoggiato un look super elegante, mostrandosi in bianco e ha abbinato una borsa griffata che non passa inosservata.

Elisabetta Canalis in bianco: la borsa griffata non passa inosservata

E’ sempre molto impegnata in nuovi progetti, sempre pronta a sorprendere i fan svelando i futuri impegni che la vedranno protagonista: Elisabetta Canalis è una delle showgirl e uno dei personaggi più amati e apprezzati del mondo dello spettacolo. Da qualche anno vive a Los Angeles ma è spesso in Italia.

Ritorna per trascorrere qualche giorno di vacanza, per stare con la sua famiglia e per i tanti impegni che la legano al bel paese. In queste ultime settimane anche lei ha approfittato della pausa estiva per trascorrere qualche giorno di vacanza. Ha visitato diversi luoghi e ne ha pubblicato al riguardo delle foto. In tutte possiamo ammirare i suoi outfit mai banali e sempre molto originali, e la bellezza, quella non passa mai inosservata. Qualche giorno fa è stata a Milano per un evento a cui ha partecipato, dove ha parlato di tematiche importanti con 7 Corriere. Per l’occasione ha sfoggiato un look elegante ma allo stesso tempo molto alla moda.

Ecco la showgirl in bianco, con un abito corto con una sorta di cintura che da dietro gira in avanti e con delle piccole arricciature. La fantasia è molto dettagliata e il tessuto è di classe. Ha aggiunto dei tacchi con la punta che spezza il colore, sono bianchi con quel pizzico di nero. C’è poi un particolare accessorio che non passa inosservato, ovvero al borsa griffata. L’avete notata? E’ a pois bianca e nera. Il look è firmato Louis Vuitton. Elisabetta Canalis è incantevole!