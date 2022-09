Il dramma del comico napoletano: nessuno conosceva questo suo ‘lato’ triste

Il famoso ed amato comico napoletano ha raccontato il dramma vissuto: nessuno conosceva questo lato triste della sua vita, cos’è successo.

È amatissimo, eppure non tutti – anzi, molto probabilmente, in pochissimi – conoscevano il dramma vissuto. A raccontarlo, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, è stato proprio il diretto interessato nel nuovo programma tv di cui è uno dei suoi protagonisti indiscussi.

Non è assolutamente la prima volta che un personaggio tv si mette completamente a nudo dinanzi ai riflettori o nel corso di qualche intervista. È capitato, ad esempio, ad un amato conduttore tv, che recentemente ha raccontato di essere caduto in depressione e di aver trovato conforto solo con sua moglie, ed un famoso comico napoletano.

Attore teatrale e cinematografico, l’amato napoletano è attualmente in onda con un nuovo programma di Rai Due. È proprio nel corso della prima puntata della trasmissione che, per la prima volta in assoluto, il comico ha raccontato del dramma vissuto diversi anni fa. “Ho avuto uno scossone non indifferente”, ha spiegato il volto tv alle telecamere del programma. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di una confessione a cuore aperto, che ha lasciato tutti di stucco.

Il comico napoletano racconta il suo dramma: racconto da brividi

Siamo soliti vederlo sui social o in tv sempre con la battuta pronta, pronto a far divertire il suo numeroso pubblico, ma sembrerebbe che anche il comico napoletano – così come Gianni Morandi – abbia vissuto un periodo buio. Il tutto, stando a quanto si apprende dal racconto fatto dinanzi alle telecamere del programma a cui sta prendendo parte, è da rintracciare agli esordi della sua carriera quando il lavoro, purtroppo, era completamente diverso da adesso. “All’epoca non ingranava molto”, ha spiegato.

Attualmente è un comico ed attore affermatissimo, ma farsi un nome all’interno di questo mondo sembrerebbe che non sia stata affatto una cosa da niente. Ce lo conferma il racconto fatto dinanzi alle telecamere di Nudi per la vita, il programma di Rai Due condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta. Insieme a tantissimi altri volti dello spettacolo, anche Francesco Paolantoni vi ha preso parte in questa prima edizione. E, proprio per la puntata d’esordio del programma, si è lasciato andare al racconto del suo dramma del passato. “Mia sorella era andata via con le sue figlie, io sono rimasto a casa da solo. Tra i 20 e i 22 anni la mia vita è stata stravolta”, ha spiegato. Raccontando, inoltre, di aver vissuto per diversi anni senza le utenze principali perché non aveva risorse economiche per pagarle. A salvarlo da questo periodo buio, è stata l’ironia, ma anche l’immensa bravura dimostrata negli anni. “L’ironia che ho sempre avuto mi ha salvato”, ha concluso.

