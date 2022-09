Accadrà di nuovo dopo anni: colpo di scena a Beautiful

Accadrà di nuovo dopo anni: colpo di scena nelle prossime puntate di Beautiful; ecco cosa sta succedendo.

Nelle puntata di Beautiful attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto. Non tutti sanno, però, che tra gli episodi in onda in America e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi.

Grazie alle anticipazioni, però, possiamo scoprire in anteprima cosa sta accadendo oltreoceano. C’è un clamoroso colpo di scena: qualcosa che non accadeva da diversi anni nella soap. Se non temete spoiler vi raccontiamo tutto!

Beautiful anticipazioni, colpo di scena: dopo anni si ritorna a….

I colpi di scena in Beautiful non mancano mai! In Italia sta accadendo di tutto, ma si può dire lo stesso delle puntate americane, dove di sorprese negli ultimi mesi ce ne sono state innumerevoli. E, nelle ultime puntate, è accaduto qualcosa che non accadeva da diversi anni nell’amatissima soap opera. Di cosa si tratta? Di un viaggio in una location che conosciamo molto bene!

Come spesso accade in Beautiful, alcuni attori, per qualche giorno, si spostano in esterna, dando vita da piccole storyline in location diverse dai consueti studi della Forrester Creations. Di recente sono state girate alcune scena a Montecarlo: è lì che ci sarà l’emozionante reunion tra Steffy e Finn, dopo la notizia della finta morte di quest’ultimo. Dopo Montecarlo, dove sono andati stavolta i protagonisti di Beautiful?

Ebbene, come rivela Tv Soap, ritroveremo la romantica cittadina di Aspen! Le montagne della famosa zona turistica saranno la cornice di una nuova storyline, che però non coinvolgerà tutti. Gli attori volati in Colorado sono Katherine Kelly Lang ( Brooke), Thorsten Kaye (Ridge), Krista Allen ( Taylor) e Jacqueline McInnes Wood ( Steffy). Tutto fa pensare, quindi, che le puntate girate ad Aspen saranno dedicate al nuovo triangolo che si è formato nella amatissima soap. Nuovo ma storico, dato che si parla di Ridge con le due donne della sua vita: sarà proprio ad Aspen che il famoso stilista farà la fatidica scelta tra le due? Staremo a vedere… Quel che appare certo è che Steffy avrà un ruolo chiave in questa vicenda e, come prevedibile, si schiererà dalla parte della mamma Taylor, ritenendola la persona giusta per il suo papà.

Beautiful, cosa è già successo ad Aspen?

Come abbiamo detto, non è la prima volta che i protagonisti di Beautiful volano nella famosa cittadina di Aspen. È lì che si è tenuto uno dei matrimoni più ‘shock’ della storia della soap: ricordate quando Liam e Steffy si sono sposati in montagna e Hope li osservava da lontano, bloccata nella cabina della funivia?

Ebbene sì, ci trovavamo proprio ad Aspen! Assisteremo a nuovi clamorosi eventi nelle puntate registrate in questi giorni? Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni in anteprima.