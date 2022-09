Forse non avete mai visto il fratello di Alessio Sakara: la foto mostra tutta la somiglianza

Stasera ritroveremo Alessio Sakara con tutta la squadra di Tu si que vales: lui ormai lo conosciamo tutti, ma avete mai visto suo fratello?

I suoi muscoli gli hanno dato soddisfazioni enormi nell’intensa carriera sportiva che ne ha fatto un atleta famosissimo a livello internazionale. Anche la tv, però, non è rimata indifferente al suo carisma ed oggi Alessio Sakara è un volto molto apprezzato del piccolo schermo.

Molti lo hanno conosciuto in occasione della sua avventura a Pechino Express, ma altri ancora hanno potuto apprezzare la sua simpatia grazie a Tu si que vales, programma di Canale 5 di cui è conduttore insieme a Belen Rodriguez e all’amico Martin Castrogiovanni.

Già padre di due figli, Marcus Valerian e Leonidas Valerian, nati dal matrimonio finito con l’ex moglie Adele, Alessio è attualmente il compagno di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Molto attivo sui social, l’atleta 41enne condivide molti scatti su Instagram che lo ritraggono durante i suoi allenamenti o in momenti di vita privata. Tra questi, è spuntata anche la foto con suo fratello Fabio. L’avete visto?

Alessio Sakara, chi è suo fratello: somiglianza incredibile!

Il fratello dell’amatissimo lottatore è apparso qualche anno fa in una puntata di Vieni da me, dove è stato intervistato da Caterina Balivo. La storia di Fabio è la storia di una rinascita. Non tutti immaginano infatti, che nel suo passato c’è stato un periodo davvero buio: era un calciatore, ma a causa di un’operazione al ginocchio i suoi progetti andarono a monte. “Era un intervento come tanti. Dopo il primo subentrano delle complicazioni che mi riportano di nuovo in sala operatoria. Poi succedono una serie di inconvenienti che mi hanno portato a subire 11 interventi e all’innesto di una protesi“.

Tutto ciò accadeva quando Fabio aveva solo 22 anni: fu costretto così ad abbandonare il sogno del calcio e perciò cadde in depressione arrivando a pesare 152 kg. Grazie all’amore della sua allora compagna Marilisa e di suo fratello, che lo invogliò ad iniziare a praticare crossfit, pian piano Fabio è riuscito a tornare in forma e a ritrovare fiducia nella vita. Grazie al nuovo stile di vita, perse ben 50 kg e da allora ha ripreso ad allenarsi con costanza. “Di fronte al luogo di lavoro c’era un bar dove ho incontrato mia moglie. Andavo lì a mangiare panini. Per un anno ho cercato di convincerla ad uscire, poi però ha ceduto“, raccontò ai microfoni della Balivo riguardo la nascita dell’amore con sua moglie.

In questo selfie possiamo notare quanto i due fratelli abbiano molto in comune dal punto di vista estetico: stessa barba scura e sicuramente stesso fisico super muscoloso!

A proposito, non perdetevi la prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales questa sera su Canale 5!