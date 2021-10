Raffaella Mennoia, sapete come ha iniziato a lavorare per Uomini e Donne? Quasi per caso…

Sapete come Raffaella Mennoia ha iniziato a lavorare per Uomini e Donne? Nessuno ci crederà, è stato quasi per caso…

Raffaella Mennoia è una delle autrice del dating show di Canale 5, ma sapete come ha iniziato a lavorare per Maria De Filippi? Nessuno ci crederà, ma è stato veramente un caso. Di seguito vi spieghiamo com’è andata.

LEGGI ANCHE: Raffaella Mennoia: “Sono così emozionata”, l’annuncio a sorpresa dell’autrice di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia, come ha iniziato a lavorare per Uomini e Donne

Raffaella Mennoia è una delle autrici del noto dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Attualmente è uno dei pilastri di “Uomini e Donne”, dove ha trovato anche l’amore. La Mennoia, infatti, si è fidanzata con Jack Varone, ex tronista del programma di Maria De Filippi. Dopo la fine della storia d’amore con Varone, la Mennoia si è fidanzata con Alessio Sakara.

LEGGI ANCHE: Raffaella Mennoia: “Giulia dovrebbe essere un esempio”, lo sfogo su Instagram

Raffaella, nonostante lavori dietro le quinte, è divenuta molto famosa e tutto il pubblico di “Uomini e Donne” la conosce. Ma sapete come ha iniziato a lavorare per Maria De Filippi? Raffaella ha partecipato ad una delle primissime edizioni di “Uomini e Donne”, quando il programma si chiamava “Amici” ed era un talk show.

In seguito ad un intervento assai pertinente, la Mennoia, che allora aveva appena 23 anni, fu notata dalla De Filippi e da uno dei suoi autori, Alberto Silvestri. Quest’ultimo avvicinò Raffaella e le propose un provino. A detta della Mennoia, quello è stato “il colloquio più breve della storia”. Il colloquio ovviamente ebbe esito positivo e da allora Raffaella non ha mai più abbandonato Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE: Ricordate il cagnolino che viene fuori a fine puntata a C’è posta per te? L’annuncio

Ha lavorato anche come postina di “C’è posta per te”, prima di entrare nella squadra di autori della De Filippi. Attualmente la Mennoia non si occupa solo di “Uomini e Donne”, bensì di tutt i programmi prodotti dalla Fascino, società di produzione con a capo Maria De Filippi. Raffaella si occupa dunque di “C’è posta per te”, “Amici” e “Temptation Island”. Nel corso della sua carriera vanta anche delle partecipazioni tv come attrice in “Distretto di Polizia” e “Carabinieri”.