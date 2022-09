Ha rischiato di morire a Vite al Limite: dramma shock, che fine ha fatto oggi?

Durante la sua partecipazione a Vite al Limite ha rischiato di morire: un vero dramma shock, che fine ha fatto oggi? Cosa sappiamo!

Ci è capitato tante volte di spiegare quanto ritornare in forma per la stragrande maggioranza dei pazienti del dottor Nowzaradan non dipendeva solo da una questione estetica, ma di salute. La storia che vi andremo a raccontare tra qualche istante, ce ne da la conferma.

Apripista della sesta stagione di Vite al Limite, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan ha immediatamente manifestato al medico chirurgo iraniano la sua necessità di ritornare in forma. Abituata a trovare conforto nel cibo per via dei problemi di tossicodipendenza dei suoi genitori, degli episodi di bullismo di cui è stata vittima e di molestie sessuali, la ventinovenne era riuscita a raggiungere un peso eccessivo troppo presto. Aveva poco meno di 30 anni al momento della sua partecipazione al programma, eppure la bilancia segnava già più di 250 kg.

Il suo percorso nella clinica di Houston, seppure abbia portato subito a dei grossi risultati, non è stato affatto facile. Proprio nel bel mezzo del programma, infatti, la giovanissima donna ha rischiato di morire, lasciando tutti sotto shock. Un dramma incredibile, da come si può chiaramente comprendere, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme.

Ha rischiato di morire a Vite al Limite, ma come sta oggi?

Nessuno avrebbe mai immaginato quello che è successo a Vite al Limite nel bel mezzo della sua partecipazione al programma! Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso superiore ai 250 kg, la giovanissima donna non ha potuto fare a meno di seguire per filo e per segno il programma di dimagrimento impostole dal medico chirurgo. A partire dalla dieta, che abbiamo visto essere piuttosto severa e drastica, fino al costante allenamento fisico, la paziente di Nowzaradan non si è affatto persa in chiacchiere e sin da subito ha ottenuto grandissimi risultati. Molto presto, però, è successo l’inimmaginabile: ha rischiato di morire! Dopo l’intervento di bypass gastrico, infatti, ha avuto un arresto cardiaco e il medico ha dovuto indurle il coma farmacologico per farla riprendere. Parliamo proprio di lei: Kandi Dreier, sorella di Brandi!

Dopo essersi ripresa, Kandi ha continuato la sua dieta ed ha continuato a registrare ottimi risultati. Sapete quanto ha perso in totale? Nel corso dell’episodi di Vite al Limite e poi, l’ultima pesata era di circa 97 kg, pari a quindi -177 kg in meno dall’inizio. Un traguardo decisamente impressionante. Come sta oggi? Purtroppo, abbiamo pochissime notizie! Seppure sia regolarmente iscritta a Facebook, Kandi non è solita condividere scatti di sé recenti.

Vi piacerebbe sapere qualche cosa in più su di lei?