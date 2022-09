Alessandra Celentano l’ha fatto davvero: tutti vorranno sapere com’è andata

Alessandra Celentano l’ha fatto davvero: l’insegnante di Amici ha lasciato di stucco, adesso tutti vorranno sapere com’è andata.

In tantissimi attendevano il ritorno di Amici! A distanza di mesi da tutte le indiscrezioni che circolavano sul cast e su questa ventiduesima edizione, il talent è finalmente ritornato in onda con delle novità davvero clamorose.

Se da una parte Veronica Peparini ed Anna Pettinelli hanno scelto di dire ‘addio’ al programma di Maria De Filippi, dall’altra c’è chi non ha preso assolutamente le distanze dal talent. E continua ad essere una delle sue colonne portanti. Non parliamo solo di Rudy Zerbi, ancora tra i professori di canto, ma anche di Alessandra Celentano. La maestra di danza classica è tra coloro che è entrata a far parte del ‘parterre’ degli insegnanti sin dalle sue prime edizioni e che ancora adesso – a distanza di più di 20 anni – continua ad essere un volto amatissimo.

Fate molta attenzione: da quanto si apprende da Davide Maggio, sembrerebbe che Amici non sia l’unico programma in cui vedremo Alessandra Celentano! L’insegnante del talent, infatti, si è presentata in un trasmissione in cui – a detta della sua padrona di casa – non sono soliti presentarsi in molti. L’amata Celentano, invece, l’ha fatto davvero. Ed adesso tutti vorranno saperne di più.

Alessandra Celentano l’ha fatto davvero: non era mai successo prima d’ora

Ancora una volta, Alessandra Celentano si conferma uno dei volti più amati di questa ventiduesima edizione di Amici. Seduta tra gli insegnanti di danza insieme a Raimondo Todaro, confermato per il secondo anno consecutivo, ed Emanuel Lo, la maestra di danza classica continua ad essere tra le protagoniste indiscusse del talent.

Come riporta Davide Maggio, sembrerebbe che l’amata insegnante di Amici sia pronta ad approdare in un nuovo programma tv. Certo, non si tratta di un’esperienza duratura, ma soltanto di un’ospitata durante la quale la Celentano si racconterà come mai prima d’ora. Al momento, non sappiamo cosa accadrà realmente e, soprattutto, quando andrà in onda la sua intervista, ma vi confermiamo che l’amata Alessandra sarà tra gli ospiti della prossima edizione di ‘Belve’, il famoso e seguito programma di Francesca Fagnani.

Alessandra Celentano l’ha fatto davvero: si racconterà alla padrona di casa di Belve, svelando qualche ‘dettaglio’ in più sulla sua vita. Insomma, si tratta di un appuntamento totalmente imperdibile di fronte al quale nessuno può esimersi. Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà e cosa rivelerà, voi?

Perché non danza più?

È stata sicuramente tra le ballerine più talentuose della danza classica italiana, ma vi siete mai chiesti perché Alessandra Celentano non si esibisce più? Stando a quanto si apprende da una sua intervista a Di Più Tv, sembrerebbe che l’insegnante di danza classica sia stata ‘costretta’ a prendere questa dolorosa decisione per via di un problema fisico.

Cosa accadrà quest’anno ad Amici? Secondo voi, Alessandra Celentano sarà più clemente con i ragazzi?