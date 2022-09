Anticipazioni Gf vip, puntata 19 settembre: inizio col botto, annunciate tante novità

Anticipazioni della prima puntata del GF Vip di Lunedì 19 Settembre: annunciate tante novità, una partenza davvero col botto.

Grande notizia: inizia proprio oggi la settima edizione del GF Vip. Capitanata dal mitico Alfonso Signorini, il reality di Canale 5 vedrà due opinioniste d’eccezione e un cast indimenticabile. A sedere sulle poltroncine rosse quest’anno, infatti, non ci sarà solo Sonia Bruganelli, confermata per la seconda volta, ma anche Orietta Berti.

Cosa sappiamo del cast che che prenderà parte a questa edizione del GF VIP? Purtroppo, poco e niente! Alle pagine del settimanale Chi, infatti, il padrone di casa ha rivelato che tutti coloro che varcheranno la porta rossa saranno svelati nel corso della prima puntata. Certo, qualche nome è stato già svelato nei mesi scorsi e gli altri li ha ‘spoilerati’ Davide Maggio, ma di ufficiale non è stato ancora detto nulla. E questo, quindi, fa chiaramente comprendere che c’è tanta euforia per l’appuntamento d’esordio di stasera. Ebbene, ma cosa accadrà? Quali sono le anticipazioni della prima puntata del GF Vip del 19 Settembre?

GF Vip del 19 Settembre, le anticipazioni della prima puntata: imperdibile!

Non vedete l’ora che arrivi stasera e siete pronti a scoprire tutte le anticipazioni della puntata del GF Vip del 19 Settembre? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, come dicevamo precedentemente, le notizie che abbiamo a disposizione sono davvero pochissime!

Da come si può chiaramente comprendere, la puntata di questa sera sarà completamente concentrata sulla presentazione dei concorrenti. Tre i nomi ufficiali che sono stati svelati nei mesi scorsi e che, molto probabilmente, faranno il loro ingresso stasera. Parliamo proprio di Giovanni Ciacci, che ha annunciato di essere sieropositivo, Wilma Goich e Pamela Prati. Su tutti gli altri, invece, c’è ancora un certo riserbo.

Nel corso del primo appuntamento di stasera, inoltre, verranno annunciate tutte le novità di quest’anno! Per la prima volta in assoluto, ci sarà più interazione col mondo social. Con Giulia Salemi, infatti, Alfonso Signorini leggerà in diretta i commenti che arriveranno su Twitter, cercando di capire cosa piace e cosa non piace al pubblico che guarda da casa.

Altra novità di quest’anno, è la casa completamente rimessa a nuovo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che – oltre il confessionale e diverse stanze segrete, che rappresentano un po’ il ‘must have’ del GF Vip – è stato creato per i vipponi un altro giardino con una copertura completamente scenografica.

Infine, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, anche lo studio è stato completamente rinnovato.

Come seguire la diretta, il daytime e il GF Vip party

Inizio col botto per il GF VIP: il reality andrà in onda per ben due volte settimane. Il primo appuntamento – salvo cambi di programmazione – andrà in onda il Lunedì. Il secondo, invece, il Giovedì. Per chi non volesse perdersi nemmeno un secondo di questa settima edizione del reality, c’è la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Inutile dirvi, inoltre, che ci saranno gli appuntamenti col daytime, in onda su Canale 5 ed Italia 1.

Ultima clamorosa novità di quest’anno: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al timone del GF Vip party. In onda a partire dalle ore 20:30 prima di ogni diretta, i due ex vipponi commenteranno i minuti che precedono la puntata insieme a tanti altri ospiti, permettendo a Giulia Salemi di raccontare l’adrenalina pre-diretta, mentre terminato l’appuntamento settimanale parleranno su tutto quello che è accaduto in puntata.

Noi stiamo contando i minuti che ci separano da questa prima puntata del GF VIP, voi?