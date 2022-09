“Non sono una che vuole stare in tv a tutti i costi”: la confessione a sorpresa

Intervistata su Rai Uno tempo fa, si è raccontata a cuore aperto rivelando di non voler stare in tv per forza: le parole inaspettate.

Non tutti sarebbero disposti a sacrificare tante cose per guadagnarsi il cosiddetto ‘posto al sole’ in tv. Sebbene il mondo dello spettacolo sia ritenuto da molti il meglio che si possa ottenere dalla vita, non per tutti esso rappresenta qualcosa di irrinunciabile. Non è così ad esempio per una nota showgirl, che tutti apprezziamo per la sua bellezza e la sua simpatia.

Arrivata sul piccolo schermo grazie alla passione per la danza che ha iniziato a praticare fin da bambina, la televisione le ha permesso anche di incontrare l’uomo della sua vita. Lui è infatti è famosissimo e molto amato dal pubblico. Insieme da oltre 13 anni, i due hanno un figlio e tuttora il loro amore fa sognare tutti.

Da quando ha costruito una famiglia, la showgirl ha scelto di mettere un po’ da parte il suo lavoro per dedicarsi quasi completamente al suo ruolo di madre e moglie. Una decisione che certamente non sarebbero state disposte a prendere tutte. Lei però non ha rimpianti e si dice felice così. Ne ha parlato anche tempo fa durante un intervista su Rai Uno.

“Sono una persona lucida”: la rivelazione inaspettata sul suo rapporto con la tv

Stiamo parlando della bella e simpatica Giovanna Civitillo, ballerina entrata in Rai nel lontano 1996 a UnoMattina Estate, che nel 2009 sposò Amadeus. I due si conobbero grazie alla trasmissione L’Eredità, di cui lui è stato conduttore dal 2002 al 2006 e dove lei aveva il ruolo di Professoressa. Chi non ricorda la sua storica ‘scossa’? Al settimanale Gente, Amadeus raccontò che per invitarla al loro primo appuntamento, in corso Como a Milano, le fece consegnare un biglietto tramite un assistente: “Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”.

Giovanna e il celebre volto Rai (che aveva alle spalle un primo matrimonio finito ed era già padre di Alice) sono convolati a nozze con cerimonia civile nel 2009, dopo aver dato alla luce il figlio Josè Alberto. Dopo dieci anni, nel 2019, si sono poi risposati in Chiesa. La loro è una delle coppie più innamorate ed unite di tutto il mondo dello spettacolo e da quando la loro unione è diventata ufficiale, la Civitillo ha scelto di non lavorare più in tv come prima.

Per lei, però, questo non è affatto un problema. Ai microfoni di Marco Liorni a ItaliaSì! l’anno scorso, confessò: “Da bambina guardavo la tv e sognavo di diventare come Heather Parisi, Lorella Cuccarini o Alessandra Martines”. Dopo il successo ottenuto con la ‘scossa’ però, capì di avere anche un altro grande sogno e cioè quello di crearsi una famiglia: “Le mie priorità erano cambiate: non ero più io, eravamo noi”.

Essere la moglie di un personaggio così famoso, espone però anche a delle critiche: “Per il pubblico sarò sempre ‘la scossa’ oppure ‘la moglie di Amadeus'”, dice. Lei però non lo vive come un problema, anzi, è felice e orgogliosa che lui sia suo marito: “Sono una persona lucida, so riconoscere se a un programma posso essere utile oppure no. In quest’ultimo caso non vado. Non sono una che vuole stare in tv a tutti i costi”.

Complimenti a Giovanna Civitillo per la grande intelligenza che traspare dalle sue parole.