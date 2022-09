Clizia Incorvaia, sapete in che cosa è laureata? E’ lei stessa a svelarlo

Sapete in che cosa è laureata Clizia Incorvaia? E’ lei stessa a svelarlo parlando con i suoi follower.

Clizia Incorvaia a febbraio del 2022 è diventata mamma per la seconda volta. E’ nato il piccolo Gabriele, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro. La primogenita è invece nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni. Clizia e Paolo sono una coppia bellissima.

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip nel 2020. Il percorso della showgirl finì prima del previsto, quello di Ciavarro invece proseguì. Nel reality riuscì ad arrivare fino alla finalissima, classificandosi al secondo posto. La loro storia d’amore ci ha fatto sognare. Tutti ricorderanno com’è nata e quel primo bacio che si diedero in giardino di notte. Quest’anno, prima della nascita di Gabriele, la coppia è stata ospite di una diretta della sesta edizione del reality.

Hanno raccontato del loro amore ai concorrenti presenti e di quanto vissuto. Entrambi sono molto amati e lo sono anche sui social. Clizia ha un profilo instagram seguito da oltre 700 mila follower. Avendo un così alto numero di persone che la seguono, ogni post che condivide o storia non passa inosservato. Qualche giorno fa, parlando attraverso il box delle domande, qualcuno ha voluto sapere il corso di laurea che ha conseguito.

A febbraio del 2022 ha annunciato la nascita del piccolo Gabriele, nato dall’amore con Paolo Ciavarro. La showgirl pubblicò una foto dolcissima. Nello scatto si trovava in ospedale con il bambino sul grembo e Paolo le dà un bacio sulla guancia. A fine luglio il piccolo ha ricevuto il battesimo e la coppia ha scelto come padrino Alfonso Signorini. Proprio il conduttore ha visto nascere l’amore tra i due all’interno della casa del GF VIp. Clizia in quell’occasione ha condiviso il video in cui si vede il bambino che riceve il sacramento, con Signorini che lo tiene tra le braccia: “Il cerchio della vita”, aveva scritto a corredo. Tanti sono i momenti che l’ex gieffina mostra sui social ai suoi follower, non solo immagini ma riprende anche molte storie, mostrando la quotidianità. Qualche giorno fa ha aperto il box delle domande. Un utente ha voluto sapere qual è stato il suo corso di laurea: voi sapete in che cosa si è laureata?

Clizia lo ha svelando, raccontando di aver conseguito la laurea in Scienze della comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Questo è il titolo di studio dell’amata showgirl.