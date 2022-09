“Non è stata generosissima con me”: la conduttrice parla della sua famosa collega

Tornerà presto in tv con un nuovo programma: la conduttrice ha rivelato al Corriere della Sera un retroscena inaspettato su una nota collega.

Il suo talento lo conosciamo ormai tutti da oltre vent’anni e tra non molto potremo rivederla in tv con un programma di cui sarà protagonista. Una notizia che certamente rende felici i suoi tantissimi fan, i quali hanno continuato a sostenerla e seguirla anche quando è stata assente per un po’ dal piccolo schermo a causa di una malattia oggi fortunatamente superata.

Non solo l’aspetta un nuovo progetto professionale, ma nella scorsa stagione ha vinto anche un reality molto amato in coppia con un suo caro amico. Il suo modo di fare tv si è sempre distinto per essere ironico ma al tempo stesso sobrio, senza eccessi ma non per questo noioso. In attesa di rivederla all’opera, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera a cui ha parlato di alcune delle tappe fondamentali della sua carriera.

Non nasconde però quali sono quelle cose che non rifarebbe. Ad esempio, X Factor nel ruolo di giudice: “Queste esperienze ti insegnano cosa non sai fare e dove non devi andare”, dice oggi. Spiega di non essersi sentita a proprio agio nel dover giudicare le esibizioni dei ragazzi e di aver vissuto male le dinamiche con i colleghi. “C’è un ego tra i giudici che ciao. Io non sono portata per fare la televisione urlata, quello è uno show dove per farti valere devi alzare i toni: ma se lo fa un uomo è un figo, se lo fa una donna è una st***** isterica. In quel contesto mi sono proprio bloccata”.

“Sono la sua riserva”: la rivelazione inaspettata della conduttrice sulla collega

Avrete certamente capito che parliamo di Victoria Cabello, diventata famosa a Mtv negli anni ’90 e poi come conduttrice di importanti programmi Rai come Quelli che il calcio. Superata la patologia che la colpì tempo fa, Victoria è tornata alla ribalta ed ha anche vinto l’ultima edizione di Pechino Express.

Oltre al programma sul calcio si Rai Due, anche ad X Factor, per un curioso caso del destino, era stata preceduta da Simona Ventura. “Mi sa che sono la sua riserva, la panchinara. Me lo avevano proposto anche una terza volta per Il contadino cerca moglie, ma ho detto no grazie: dai ragazzi, è troppo”. Verso la collega nutre una profonda stima, ma, nell’intervista concessa al Messaggero, rivela a sorpresa un retroscena che forse nessuno immaginava. Ho sempre stimato Simona Ventura, è stata una di quelle donne che ha sdoganato un certo modo di fare televisione. Poi lei non è stata generosissima con me, però pazienza, sottoscrivo quello che ho sempre detto: era avanti, coraggiosa, moderna nel linguaggio, ha fatto scuola”.

Vi sareste aspettati queste parole?