Victoria Cabello e Paride Vitale svelano come si sono conosciuti

Victoria Cabello e Paride Vitale sono la coppia dei Pazzeschi a Pechino Express: sapete come si sono conosciuti?

Stiamo seguendo da circa tre settimane il viaggio di Pechino Express. La nuova edizione è iniziata il 10 marzo su Sky Uno e Now mentre le precedenti sono andate in onda su Rai due. Costantino Della Gherardecsa è al timone del reality ed è alla conduzione dalla seconda edizione.

Ricordiamo infatti che nella prima era tra i concorrenti in coppia con suo nipote Barù. Sono 10 le coppie di questa nuova edizione anche se nelle prime due tappe sono state eliminate le TikToker e gli Atletici. Nelle terza tappa a rischio eliminazione c’erano Mamma e Figlia ma questa non era ad eliminazione. Tra le coppie che riscontrano la simpatia del pubblico ci sono I pazzeschi, ovvero Victoria Cabello e Paride Vitale. Sono molto competiti, l’obiettivo è portare a casa la vittoria. Ma come si sono conosciuti? Scopriamo che cosa hanno rivelato.

Victoria Cabello e Paride Vitale, come si sono conosciuti i concorrenti di Pechino Express

Victoria Cabello e Paride Vitale sono la coppia dei Pazzeschi della nuova edizione di Pechino Express. Nel corso delle prime tre tappe abbiamo appreso che sono abbastanza forti e molto competitivi. Durante la seconda tappa abbiamo scoperto che la conduttrice non può fare a meno di un oggetto, ovvero il phon.

Proprio durante questa puntata, hanno catturato l’attenzione per il look davvero particolare. Victoria aveva sui vestiti il volto di Paride e viceversa il concorrente, aveva il volto della conduttrice. Nella vita sono una coppia di amici. Ma come si sono conosciuti? Sono stati proprio loro a svelarlo.

L’incontro è avvenuto a Milano dove la conduttrice aveva trovato casa: “Lui lavorava in una grande azienda di macchine e a me serviva una macchina per andare a Sanremo”, ha detto la Cabello e Paride ha aggiunto: “Arrivo nel bar, ti porto la macchina” e rivolgendosi a Victoria ha svelato cosa lei gli ha detto: “Arrivo e mi hai detto, ma vuoi fermarti a cena? Non ci siamo più separati”.

Ebbene, l’incontro è avvenuto proprio così. La conduttrice cercava una macchina e si è recata nell’azienda dove Paride allora lavorava. Quando quest’ultimo gliel’ha portata lei ha chiesto se volesse fermarsi per cenare insieme e da quel momento non si sono più separati.