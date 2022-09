“Jovanotti mi sentì depresso e…”: il gesto che non ha mai dimenticato

Il celebre artista racconta in un’intervista al Corriere della Sera il nobile gesto del collega Jovanotti: così è nata la loro amicizia.

Un ricordo che non potrà mai cancellare e che simboleggia l’inizio di una bella amicizia. L’amatissimo cantante, che alla scorsa edizione del Festival di Sanremo ci ha emozionati con la sua canzone arrivata terza in classifica, ne ha parlato al Corriere della Sera. L’anno scorso era stato vittima di un incidente che gli causato grossi danni alle mani, specialmente ad una. Proprio in quel difficile frangente, il collega Jovanotti gli ha teso la mano.

“C’era un rapporto di simpatia ma non di grandissima amicizia. Nell’ultimo anno le cose sono cambiate, grazie alla sua grande sensibilità nel chiamarmi quando ero malato”, ha raccontato al noto quotidiano. A distanza di più di un anno dalla disavventura che gli è capitata, di recente ha mostrato su Instagram le condizioni delle sue mani ustionate dopo le varie operazioni subite.

Lui è ovviamente Gianni Morandi, volto amatissimo della musica e dello spettacolo italiano in generale, che alla kermesse canora condotta da Amadeus è riuscito ad aggiudicarsi il podio con il brano Apri tutte le porte, scritto per lui da Jovanotti. Quest’ultimo telefonò a Morandi quando seppe del terribile incidente avvenuto nel giardino della casa di campagna dell’artista di Monghidoro. Da allora il loro rapporto, prima limitato solo ad una conoscenza, si è approfondito fino a diventare una vera amicizia.

Gianni Morandi racconta il bel gesto di Jovanotti nei suoi confronti

Non è stato facile per il cantante, conduttore e attore romagnolo affrontare i mesi successivi all’ustione. Riconosce però di essere stato tutto sommato fortunato: “Poco dopo ho cominciato a pensare che mi era andata veramente bene: potevo rimanerci dentro quella buca piena di rami bruciati e braci”.

Morandi e Lorenzo Cherubini sono stati protagonisti di una delle più belle esibizioni della quarta serata del Festival, dedicata alle cover. I due hanno letteralmente stregato il pubblico cantando insieme i brani più belli delle loro rispettive carriere. Gianni è poi stato ospite di quasi tutte le tappe del famoso Jova Beach Party, segno dell’affetto e della stima reciproca che lega i due artisti.

Con l’ottimismo e la solarità che lo contraddistinguono, il cantante 78enne ha esternato anche una sua riflessione sugli imprevisti meno piacevoli della vita: “Bisogna credere che dalle cose brutte possono nascerne altre belle. In quei giorni in ospedale mi chiamò Jovanotti per chiedermi come stavo. Forse nel sentirmi un po’ depresso ha deciso di mandarmi quel primo brano, L’allegria“. Morandi ammette che incidere quella canzone ha avuto su di lui un potere curativo e gli ha regalato un amico in più.

Due colonne della musica italiana, non c’è che dire!