Il tavolo della casa di Giulia De Lellis: una scelta particolare, l’avete notato?

Per la sua casa, Giulia De Lellis ha scelto un tavolo molto particolare: l’avete notato anche voi? Si tratta di qualcosa di fantastico.

Il successo di Giulia De Lellis non ha assolutamente eguali. Iniziato da quando si è mostrata nello studio di Uomini e donne come corteggiatrice di Andrea Damante, ha raggiunto dei livelli incredibili una volta ultimata la sua esperienza in tv ed iniziata la sua attività sui social.

Seppure Giulia De Lellis sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, ciò che la contraddistingue da tutte le altre sue colleghe è la semplicità. Saranno trascorsi anni dal suo esordio su Canal 5, eppure l’amata influencer continua a mostrarsi come la ragazza della porta accanto, pronta a confessarsi, raccontarsi e svelarsi al suo pubblico social.

Qualche giorno fa, attraverso un’IG Story condivisa sul suo canale social, Giulia ha mostrato il tavolo che sia lei che il suo Carlo hanno scelto per la nuova casa. Si tratta di una scelto ‘particolare’, ma soprattutto, molto originale. L’avete visto anche voi?

Giulia De Lellis sceglie un tavolo per la sua casa molto ‘particolare’: è pazzesco!

Arredare una casa non è affatto una cosa da niente. Lo sa bene Emma Marrone che, come mostrato ai suoi sostenitori, si è trasferita a Milano in una nuova dimora, ma ancora deve ultimarla. Anche Giulia De Lellis, come mostrano alcune sue IG Stories, sembrerebbe che sia pronta a cambiare casa insieme al suo Carlo. Al momento, non abbiamo tantissime notizie sulle data di trasferimento, ma alcuni giorni fa l’influencer romana ha mostrato un ‘dettaglio’ scelto della sua nuova casa che fa chiaramente intendere che il suo nido d’amore sarà originalissimo.

Se qualche tempo fa, Giulia De Lellis non ha potuto fare a meno di raccontarsi ai suoi sostenitori e svelare un lato inedito di sé, adesso non ha perso occasione di poter mostrare al suo pubblico un angolo della sua nuova casa. Molto probabilmente, i lavori sono ancora in alto mare, ma lei e Carlo stanno già scegliendo i primi dettagli del loro nido d’amore. Qualche giorno fa, infatti, l’influencer ne ha condiviso che ha lasciato tutti esterrefatti per la sua ‘particolarità’ ed originalità.

Che Giulia De Lellis amasse i ‘dettagli’ originali ce n’eravamo accorti da una sua recentissima manicure, ma con questo tavolo condiviso sui social ne abbiamo proprio la conferma. Siete pronti a vederlo anche voi?

Da come si fa sapere Giulia, non si tratta di un tavolo qualunque, ma di un ‘vecchio’ armadio di legno a cui si è data una nuova vita. A quanto pare, però, sia l’influencer che Carlo hanno scelto il loro colore e degli accessori da metterci. Se la vista non c’inganna, i due piccioncini hanno scelto di introdurvi dei proiettili. Decisamente delizioso, non trovate?