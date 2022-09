Bruttissimo episodio a Vite al Limite, poi la decisione shock: come sta oggi? Difficile da credere

Bruttissimo episodio durante il suo percorso a Vite al Limite tanto da prendere una decisione shock: come sta oggi? Davvero difficile da credere.

Nel corso delle dieci edizioni di Vite al Limite, sono stati davvero tantissimi i pazienti che hanno scelto di abbandonare il programma da un momento all’altro. Chi perché non riusciva a sostenere i rigorosi ritmi imposti dal dottor Nowzaradan o chi ha dovuto farlo in seguito ad un grave lutto, sono diversi coloro che non sono riusciti a portare a termine il proprio percorso in clinica. Quello che, però, è successo alla protagonista di questo nostro articolo, è qualcosa di insolito.

È stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan che si è fatta conoscere da tutto il pubblico di Vite al Limite qualche mese fa. Spinta da un forte desiderio di rinascita, la trentaseienne aveva un peso iniziale di circa 269 kg e diversi problemi di salute che le rendevano la vita impossibile. Nonostante, però, fosse realmente intenzionata a ritornare in forma, la donna non è riuscita affatto a portare a termine un percorso eccellente. In seguito ad un bruttissimo episodio capitatole nel bel mezzo del suo percorso in clinica, la paziente del medico ha scelto di abbandonare il programma. Siete curiosi, però, di sapere come sta oggi?

Prima il bruttissimo episodio a Vite al Limite, poi la decisione shock: come sta oggi?

Cosa spinge una persona a mangiare sempre di più? Tante volte, dietro a questa cattiva abitudine, si nasconde qualche cosa di molto di più. Quante volte, infatti, ci è capitato di raccontarvi storie decisamente drammatiche? Questa di cui vi andremo a parlare tra poco rientra proprio tra queste. Con un peso di ben 269 kg, la giovane paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di essere riuscita a trovare conforto nel cibo dopo essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un suo conoscente e quando, purtroppo, ha iniziato ad essere vittima di bullismo.

La protagonista di questo nostro articolo di oggi è proprio lei: Lacey Buckingam. Entrata a far parte dell’ultima stagione di Vite al limite, la donna è stata costretta ad abbandonare il programma dopo che si è ritrovata completamente da sola. Poco prima di recarsi presso lo studio di Nowzaradan per una nuova visita, la Buckingam ha avuto un brutto litigio con sua sorella tanto da essere letteralmente abbandonata per strada. Da quel momento, la ‘lotta’ di Lacey per ritornare in forma non ha avuto più senso, decidendo di lasciare anche il programma.

Curiosi di sapere come sta oggi? Siamo riusciti a rintracciare Lacey su Facebook e sembrerebbe che sia leggermente dimagrita rispetto all’inizio. Non sappiamo in quanto consista il suo dimagrimento, ma sembrerebbe che ci siano tutti i presupposti. Guardatela qui:

Certo, il percorso di Lacey è ancora all’inizio, ma siamo certi che si impegnerà ancora di più per raggiungere il suo obiettivo.