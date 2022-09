“A Natale mia madre mi ha chiesto se potevo andarmene”: l’ha confessato in tv direttamente sotto le luci dei riflettori, cosa è successo

Il Grande Fratello Vip ha dispiegato la vela ed è partito alla grande Lunedì 19 Settembre. Con la prima puntata andata in onda, è stato presentato il cast di concorrenti che ha preso parte a questa nuovissima settima edizione. Abbiamo assistito a ben due incontri settimanali con il noto reality ed in appena una settimana dal grande lancio dello show ecco che arrivano i primi sfoghi e colpi di scena. E parlando di sfoghi, non è sicuramente passato inosservato quello della giovane concorrente che ai suoi coinquilini in diretta tv ha confessato un retroscena del suo privato.

E’ trascorsa appena una settimana dell’esordio della settima edizione del Grande Fratello Vip ed a poco a poco stiamo vedendo emergere sempre di più il carattere e la personalità dei nostri ‘vipponi’ che entrano all’interno delle mura della casa di Cinecittà con un loro vissuto e trascorso di vita. Tra i nomi dei concorrenti attualmente nella casa, spicca quello di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini. Appena entrata nella casa, anzi già nella videoclip in cui si presentava, abbiamo visto che Ginevra non ha esitato a raccontare del rapporto conflittuale con sua sorella. Son venuti al pettine alcuni nodi, e raccontando ai coinquilini ciò che è accaduto, Ginevra Lamborghini ha confessato in tv un retroscena sul rapporto con la sua famiglia e con sua sorella.

Ha raccontato ai suoi coinquilini un retroscena risalente allo scorso anno. Era esattamente la sera del 24 Dicembre: “Il Natale? Facciamo tutto separato da tre anni. Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l’esclusa delle situazioni. Natale dell’anno scorso è stato terrificante perché mia madre, alle 7 della sera del 24 Dicembre, mi chiese se potessi andarmene perché non ero gradita a cena“, ha raccontato Ginevra al Grande Fratello Vip.

Ginevra all’interno della casa, ha più volte detto di non essere a conoscenza dei reali motivi che hanno portato sua sorella ad allontanarsi ed a prendere le distanze da lei. Lei ha ipotizzato la possibile ‘rivalità’ fra sorelle ma reputa la cosa assolutamente risolvibile. La stessa, infatti, in diretta con Alfonso Signorini, si è detta però disposta ad un riavvicinamento. “La mia porta rimane sempre aperta“, ha detto la vippona in diretta televisiva.