Cosa evita di mangiare di Shakira per non ‘gonfiare’ la pancia: tre alimenti insospettabili

Vi siete mai chiesti cosa evita Shakira di mangiare per evitare di gonfiare la pancia: questi tre alimenti sono davvero insospettabili.

Non è assolutamente la prima volta che vi raccontiamo delle abitudini alimentari delle nostre amatissime Vip. A partire da tutto quello che Benedetta Parodi è solita mangiare per mantenersi in linea fino all’allenamento svolto da Chiara Nasti anche in gravidanza, sono davvero tantissimi gli articoli dedicati ai segreti di bellezza delle nostre showgirl e conduttrici. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il trucco di Shakira per avere quel fisico tonico e longilineo?

Ha superato la soglia dei 40 anni ed è diventata mamma di ben due figli, eppure Shakira continua a sfoggiare una forma fisica davvero invidiabile. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo ‘segreto’? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la diva colombiana ami non solo svolgere un costante e continuo allenamento fisico – fatto di cardio, yoga, pilates e pesi – e diversi sport – tra cui nuoto, tennis, basket e tanti altri – ma anche seguire un corretto regime alimentare. In che cosa consiste la sua ‘dieta’ che la garantisce una pancia sempre piatta?

Quali sono i cibi che Shakira evita per non ‘gonfiare’ la pancia: non l’avreste mai detto

Oltre all’attività fisica, che è alla base di un fisico asciutto e tonico, Shakira è solita aggiungere una corretta alimentazione. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che l’amata cantante sia solita fare colazione con tutti cibi salutare. A partire dal tofu fino a latte di noci, è proprio in questo che consiste il primo pasto della giornata. Il pranzo e la cena, invece, consistono nella totale assenza di carboidrati, ma grande abbondanza di carne, pesce, verdure o insalata. Ovviamente, gli spuntini durante la giornata non possono mai mancare, così come l’acqua – che è un ottimo alleato per smaltire le tossine – e, perché no, anche qualche piccolo peccato di gola.

Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. A quanto pare, sembrerebbe che la cantante colombiana non faccia uso di ben tre alimentare per evitare che la sua pancia si gonfi. Di quali parliamo? Non immaginereste mai, ma dalla sua ‘dieta’ la cantante ha completamente eliminato: zuccheri, cibi fritti e contenenti lattosio!

L’avreste mai detto?