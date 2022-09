Ilary Blasi indossa un pantalone che non passa inosservato: ha un ‘dettaglio’ particolarissimo’, pazzesco

Ilary Blasi ha mostrato ai suoi followers un pantalone che non è assolutamente passato inosservato: spunta un dettaglio ‘particolarissimo’.

Oltre che per la sua immensa professionalità e bravura, il successo di Ilary Blasi è determinato anche da un altro aspetto: la conduttrice è sempre ‘controcorrente’. Se alcune sue colleghe, infatti, preferiscono svolgere un lavoro molto più impostato e preciso, lei adora essere se stessa anche dinanzi alle telecamere. Ed è questo che la contraddistingue da tutte.

Anche in un momento delicato della sua vita dove circolano notizie su notizie sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti – e l’ultima ha lasciato tutti di stucco – Ilary Blasi ha scelto di fare tutto il contrario di quello che gli altri vorrebbero. È da quando è stata annunciata la separazione dal “pupone”, infatti, che tutti aspettano una sua dichiarazione, ma lei continua a preferire il massimo silenzio sull’argomento. Si pensava, addirittura, che sarebbe andata in una famosa trasmissione tv a raccontare la sua verità, ma sembrerebbe che anche in questo caso Ilary preferisca stare zitta. Sul suo canale social, invece, “parla” molto e quando lo fa lascia tutti senza parole. Avete visto l’ultima “chicca” del suo guardaroba? Si tratta di un pantalone da un dettaglio “particolarissimo”.

Avete notato il pantalone di Ilary Blasi? Occhio a quel dettaglio!

È giunto il weekend e, come ogni fine settimana che si rispetti, è tempo di divertirsi, di fare baldoria e stare in compagnia delle persone che più fanno bene al cuore. Lo sa bene Ilary Blasi che, lontana da impegni tv, ha scelto di trascorrere il Venerdì sera insieme ai suoi amici di sempre in un ristorante romano. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto di sfoggiare un look decisamente casual, ma che ha ugualmente conquistato l’attenzione di tutti.

Così come fatto recentemente col pantalone cargo e la borsa gioiello, anche questa volta Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di mostrarsi ai suoi sostenitori. E di lasciare tutti senza parole con l’outfit scelto. Niente fronzoli, piume o capi d’abbigliamento impegnativi, ma un semplicissimo pantalone di colore bianco e una maglia a maniche lunghe nere. Insomma, un look decisamente da tutti i giorni, eppure è subito spuntato un dettaglio che ha fatto impazzire. Si tratta di qualcosa di “particolarissimo” che non solo è balzato subito agli occhi di tutti, ma permette alla conduttrice di rientrare tra le “regine dello stile”.

Si tratta, infatti, di un pantalone che non ha la “classica” abbottonatura, ma una totalmente diversa. Guardate un po’ coi vostri stessi occhi:

Decisamente formidabile, non c’è che dire! Il pantalone che presenta non uno, ma ben due bottoni ed una piccola fascia che segna ancora di più il punto di vita sarà sicuramente il capo di tendenza di questo autunno. Non credete?