Si sono separati dopo 10 anni di relazione: adesso spunta fuori la verità di lei

Si sono separati dopo 10 anni di relazione, ma solo ora spunta fuori la verità: le sue parole toccano il cuore di tutti, cosa ha detto.

Mai come quest’estate, abbiamo avuto la certezza che anche i più grandi amori, quelli duraturi e solidi possono incappare nel vortice della crisi e, purtroppo, uscirne completamente sconfitti. È quello che è successo ad Ilary Blasi e Francesco Totti dopo 20 anni di matrimonio – su cui vi abbiamo raccontato un ultimo colpo di scena – ma anche ad un’altra amata coppia.

Le notizie sul loro ‘addio’ dopo ben 10 anni di relazione circolavano già da diverso tempo, ma solo quando la diretta interessata è intervenuta ufficialmente si è avuta la conferma che tutto quello che si stava dicendo sul loro conto era verità e non pura invenzione.

Si sono separati dopo ben 10 anni d’amore e due splendidi figli: una notizia che, già all’epoca, ha lasciato tutti di stucco. E che ancora adesso mette i brividi. A distanza di diversi mesi dalla chiusura della sua storia d’amore, l’amato volto è intervenuto, raccontando tutta la sua verità.

Separati dopo 10 anni d’amore: solo ora racconta la verità

Se per Brad Pitt la separazione da Angelina Jolie ha fatto parecchio soffrire e gli ha dato la spinta per iniziare una ‘nuova vita’, anche per l’amato volto non è stato affatto facile rimboccarsi le maniche dopo la fine della sua storia d’amore. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata sulle pagine di Elle. A distanza di diversi mesi dalla fine della sua storia d’amore, la cantante ha raccontato tutta la verità sulla separazione dal suo compagno. E di come stia lei oggi. Non ha affatto proferito parole sulle voci di tradimento che hanno coinvolto il padre dei suoi due figli e né la sua attuale relazione, ma si può chiaramente comprendere il suo stato d’animo.

In tantissimi saranno rimasti dispiaciuti dalla separazione di Shakira e Piqué dopo 10 anni di relazione. D’altra parte, anche questa notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Lo è stato per tutti gli ammiratori della coppia, ma anche per lei stessa, che ad Elle ha raccontato che è davvero difficile parlarne. “È stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. È stato incredibilmente difficile”, ha detto.

Cosa ha fatto Shakira per la sua relazione

Ancora prima di parlare della sua separazione, Shakira non ha potuto fare a meno di portare alla mente tutto quello che lei ha fatto per la sua relazione. “Vivevo una vita da nomade”, ha raccontato la cantante. Quando, però, i suoi figli hanno iniziato a crescere e ad andare a scuola a Barcellona – città dove Piqué giocava – Shakira si è resa conto che era proprio lì la sua vita. Ed era lì che doveva restare. “O sarebbe stato lui a dover lasciare la carriera con il Barcellona per venire con me negli USA, o il contrario”, ha spiegato.

