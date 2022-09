Francesca Sofia Novello, questa è la sua manicure preferita: semplice ma va sempre di moda

Francesca Sofia Novello mostra a tutti la sua ‘manicure’ preferita’: è semplice ma va sempre di moda.

Francesca Sofia Novello ha un canale social molto seguito. Sono oltre 500 mila coloro che sono sul suo profilo, cercando di cogliere quello che pubblica. E’ una modella e ha iniziato a muoversi nel mondo dello spettacolo proprio in questo ambito. Col tempo è riuscita ad emergere ed è difficile pensare il contrario dato che la sua bellezza abbaglia.

Da pochi mesi è diventata mamma per la prima volta della piccola Giulietta. Il suo compagno, lo conosciamo benissimo, è Valentino Rossi. Come riportato a Chi, il pilota ha il desiderio di allargare la famiglia, in futuro, magari con un secondo bebè. In questi mesi, dopo la nascita della bambina, abbiamo visto che Francesca è ritornata subito in forma.

Ma come ci è riuscita? La modella, come mostrato in alcune precedenti storie instagram, si allena. Svolge diversi esercizi, con i pesi e senza ed è seguita da un professionista. Instagram è diventato per lei ma in generale per tutti, una fonte di collegamento agli altri. Ci sentiamo più vicini con le persone che si trovano dall’altro lato anche attraverso un like o un commento. I vip, per esempio, condividono molto della loro vita privata e professionale immergendo i follower in tutto quello che fanno. Anche mostrare una semplice manicure è un modo per interagire con i fan, chiedendo un consiglio sui colori o facendo vedere la novità di una fantasia o di una tinta. Francesca qualche giorno fa ha mostrato invece una delle sue manicure preferite: l’avete vista?

Francesca Sofia Novello, la sua manicure preferita: così va sempre di moda

Ha iniziato a muovere i primi passi come modella e successivamente è approdata in diversi ambiti. Nel 2020 l’abbiamo vista al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo. Il conduttore fu affiancato dalla modella che rivestì il ruolo di co-conduttrice per una serata.

Quando Francesca scese le scale conquistò tutti con la sua eleganza. Allora indossò un vestito lungo di colore nero, con le spalle scoperte e una cintura luminosa in vita. Optò per un’acconciatura morbida e sciolta sulle spalle. Questa esperienza l’ha fatta conoscere di più al pubblico della televisione italiana. E’ molto nota e lo è anche sui social dove è seguita da migliaia di follower. Tra i vari scatti e storie, pochi giorni fa ha mostrato la sua nuova manicure. Specifica nel testo che è la sua preferita.

Francesca ha scelto di rincorrere la semplicità. Osservando le unghie è evidente la luminosità del colore, quasi sul trasparente che mette in risalto la parte finale come un french. Non sono molto lunghe e la forma è circolare. Questa manicure dà alle unghie un effetto molto naturale.