Elettra Lamborghini e quel ‘no’ improvviso: la verità di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani chiarisce cosa sarebbe successo riguardo alla decisione improvvisa di Elettra Lamborghini sull’intervista a Belve.

Invitata da Alessandro Cattelan alla trasmissione Stasera c’è Cattelan su Rai Due, la giornalista Francesca Fagnani ha parlato della sua conduzione di Belve, programma nel quale intervista donne e uomini noti dal carattere molto forte e con esperienze da raccontare.

Nella scorsa stagione abbiamo visto sedersi sul famoso sgabello personaggi dal vissuto interessante come Paola Barale, Pamela Prati, Morgan, Rita Rusic e tanti altri. Tra loro, avrebbe dovuto esserci anche Elettra Lamborghini, più volte tirata in ballo in questo periodo da social, siti e giornali per il suo rapporto burrascoso con la sorella Ginevra, attualmente rinchiusa nella casa del GF Vip.

La cantante di Caramelo avrebbe detto improvvisamente di ‘no’ alla messa in onda dell’intervista: la Fagnani sarebbe stata informata di ciò tramite l’agente di Elettra ed ha raccontato a Cattelan come si sarebbero svolti i fatti.

Elettra Lamborghini e quella decisione improvvisa: il commento di Francesca Fagnani

In base a quanto raccontato dalla compagna di Enrico Mentana, la motivazione del cambiamento di idea di Elettra sarebbe dovuto al fatto di aver ricevuto domande riguardanti la politica.

“L’anno scorso ci ha dato un grandissimo dolore perché è stata un’intervista molto divertente, molto simpatica”, ha detto la Fagnani non nascondendo il suo rammarico. Inoltre, la giornalista sostiene di non aver rivolto all’ereditiera domande inerenti la politica: “Io non credo che a lei non siano piaciute le mie domande, ma non le sono piaciute le sue risposte”, ipotizza.

Per quando riguarda le presunte domande a sfondo politico, come aveva già spiegato al settimanale Chi mesi fa, “Io non gliele ho mai fatte. Ma neanche pensate! Perché ad ognuno un po’ il suo. Io le avevo chiesto se aveva più ammiratori o detrattori e lei mi ha risposto ‘i trattori?’. Non so se posso dirlo perché non è mai andato in onda. Simpaticissima!”, ha svelato ai microfoni di Rai Due.

A quanto pare, quindi, il ‘no’ di Elettra alla messa in onda dell’intervista non c’entrerebbe nulla con la situazione in corso con la sorella.