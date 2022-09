Patrizia Rossetti tradita dall’ex marito: rivelazione ‘shock’, sapete chi è lui?

Patrizia Rossetti ha raccontato di essere stata tradita dall’ex marito: rivelazione shock, ma sapete chi è lui? Come si chiama e dove lavora.

Quella appena trascorsa è stata una settimana parecchio intensa per i concorrenti del GF Vip. Entrati a far parte della casa più spiata d’Italia nel corso delle due prime dirette, i Vipponi hanno iniziato a sondare un po’ il territorio, a raccontarsi e a conoscersi.

Tantissime le storie che sono state raccontate dai concorrenti del GF Vip nei primi giorni di convivenza per conoscersi meglio. Ed altrettanto diverse quelle che hanno immediatamente catturato l’attenzione. Non solo, quindi, il racconto su quanto è accaduto tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra, che ancora oggi è un ‘mistero’, ma anche quello di Patrizia Rossetti sulla fine del suo matrimonio.

Convolata a nozze nel 2012, l’amata conduttrice ha rivelato ai suoi compagni di viaggio di aver chiuso il suo matrimonio dopo ben tre tradimenti da parte del suo ex marito. “Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei”, ha raccontato Patrizia Rossetti agli altri inquilini della casa. Siete curiosi, però, di sapere chi è lui?

Sapete chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti?

Appena arrivata nella casa del GF Vip si è fatta conoscere per una confessione piuttosto ‘intima’, ma subito si è lasciata andare ad un racconto piuttosto ‘shock’ sulla fine della sua storia d’amore. Patrizia Rossetti è convolata a nozze col suo ex marito nel 2012, anche se stavano insieme dal 2009, ma si è separata da lui nel 2019. La goccia che ha fatto traboccare il vaso – stando a quanto raccontato dalla diretta interessata dinanzi ai riflettori – sarebbero stati ben tre tradimenti. “L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio”, ha spiegato.

Conosciutisi nel 2006 durante una telepromozione, durante la quale l’uomo si è proposto di stare insieme alla sua cagnolina, Patrizia Rossetti ha iniziato una splendida storia d’amore culminata nel matrimonio qualche anno dopo. E, purtroppo, nella separazione dopo ben 13 anni.

Curiosi di sapere chi è l’ex marito di Patrizia Rossetti? Lui si chiama Rudy Landoni. E – così come lei – anche lui appartiene al mondo dello spettacolo. A differenza di quello della conduttrice, però, il suo lavoro si svolge dietro le telecamere. Il buon Landoni, infatti, è un tecnico tv e un cameramen di un certo calibro. Ed è proprio all’interno di uno studio televisivo che, come dicevamo poco fa, i due si sono conosciuti ed innamorati.

Dopo la rivelazione ‘shock’ di Patrizia Rossetti, Rudy non è intervenuto. Chissà se Alfonso Signorini gli darà la possibilità di intervenire al GF VIP.

E la presunta amante?

Se il marito di Patrizia Rossetti ha un nome e cognome, anche la sua amante ce l’ha, ma non sono stati affatto svelati. Ai suoi compagni di viaggio, infatti, Patrizia Rossetti non solo ha raccontato di aver beccato entrambi in flagrante, ma anche di conoscere colei con cui il suo ex marito ha avuto una relazione extraconiugale. “La conosceva da 30 anni, ma non era mia amica”, ha spiegato agli altri inquilini della casa.

Come dicevamo, quindi, Patrizia Rossetti non ha affatto rivelato l’identità della donna, ma ha chiaramente svelato ai suoi compagni che si tratta di una donna che lavora a Mediaset, ma che non svolge un lavoro davanti alle telecamere.

Cosa ne sarà, secondo voi, di Patrizia Rossetti all’interno della casa? Da quello che abbiamo potuto vedere in questi giorni, la conduttrice ha tutte le carte in regola per dare vita ad un percorso da urlo. Voi cosa ne pensate?