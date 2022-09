Le opere d’arte e gli oggetti completamente in oro: ecco la villa di Flavio Briatore

Avete mai visto la villa di Flavio Briatore? È completamente ricca di opere d’arte e di oggetti in oro: vederla vi lascerà stupiti.

Se la villa per la vacanze di Stefano De Martino e Belen Rodriguez vi ha lasciato totalmente di stucco, quella di Flavio Briatore vi susciterà lo stesso effetto. Dando un’occhiata sul suo canale Instagram ufficiale, dove tra l’altro è attivissimo, abbiamo rintracciato una serie di scatti che ci mostrano alcuni ‘dettagli’ pazzeschi della sua dimora.

Tra i volti più affermati dell’imprenditoria italiana, c’è lui: Flavio Briatore! Invidiatissimo da tutti, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci gode di un successo impressionante anche sul suo canale social ufficiale. È qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della sua casa.

Flavio Briatore ama viaggiare, ma quando non è in giro per lavoro adora ritornata nella sua villa a Montecarlo e godersi un bel po’ di relax. Voi, però, l’avete mai vista? Noi si e vi assicuriamo che è davvero pazzesca! Al suo interno non solo è possibile rintracciare diverse opere d’arte, ma anche oggetti completamente rivestiti in oro.

Avete mai visto la villa di Flavio Briatore? Favolosa!

Che Flavio Briatore sia un amante del lusso e ami fare bella figura, lo sapevamo già. Le immagini della sua villa a Montecarlo, però, ce ne danno ampia conferma. Spulciando il suo canale Instagram, come dicevamo, abbiamo rintracciati alcuni scatti che ci mostrano alcuni ‘dettagli’ della sua casa. Voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Fate molta attenzione, però: parliamo di qualcosa di sublime!

Dando un’occhiata alla sua photogallery della sua casa, ci siamo resi conto che non solo Michelle Hunziker sia un’appassionata d’arte. Anche Flavio Briatore, infatti, lo è e non ha potuto fare a meno di tappezzare le pareti della sua casa con preziosi e prestigiosi dipinti.

In questa immagine che vi abbiamo appena proposto in alto, infatti, si vede Flavio Briatore adagiato su una maestosa sedie di colore marrone con alle spalle non solo un enorme bouquet di fiori, ma anche un dipinto dal valore di circa 1 milione di euro. Credete che la passione per l’arte sia finita qui? Assolutamente no!

Anche in quest’altro video comparso sui social, alle spalle di Flavio Briatore compare un dipinto di una donna dell’epoca. Insomma, che non si dica che l’imprenditore non abbia buon gusto!

Se le opere d’arte sono numerose nella villa di Flavio Briatore, anche gli oggetti completamente in oro non sono da meno. Al piano di sotto della sua casa, infatti, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci possiede diverse statue a forme d’orso rivestite in oro. Guardate un po’ qui:

Per la sua villa a Monaco, Flavio Briatore ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Per noi è favolosa, per voi?