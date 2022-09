Ballando con le stelle, è diventato di nuovo papà: immensa gioia per il ballerino

Il noto volto di Ballando con le stelle ha dato il benvenuto alla sua bebè: è papà per la terza volta, dolcissimo annuncio su Instagram!

Fra le trasmissioni più amate della tv italiana, Ballando con le stelle è sicuramente ai primi posti. In onda dal 2005, lo show di Milly Carlucci è ogni anno un appuntamento fisso per molti telespettatori che amano seguire i costanti miglioramenti dei Vip che decidono di mettersi in gioco in un’arte a loro sconosciuta.

Miglioramenti resi possibili grazie alla competenza e, diciamolo, alla pazienza dei ballerini professionisti che li affiancano e insegnano loro i rudimenti dei principali stili di ballo. Nel corso degli anni ci sono stati maestri che hanno partecipato a moltissime edizioni, come Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, i quali ricopriranno per la prima volta un ruolo diverso nella nuova edizione che sta per iniziare. O anche Raimondo Todaro, oggi passato ad Amici.

Tra i professionisti più amati di sempre nella storia di Ballando, ce n’è uno che da pochi giorni è diventato papà per la terza volta. Dopo la splendida notizia riguardante un suo collega del programma, anche lui ha dato il lieto annuncio ai suoi tantissimi fan. Tra le donne famose con cui ha partecipato alla gara in questi anni ci sono Asia Argento, Veronika Logan, Mietta. Capito di chi si tratta?

Arriva la cicogna a Ballando con le stelle: è diventato papà!

Per aiutarvi a indovinare di chi parliamo, vi diciamo subito che il maestro in questione non è italiano e che nelle sue vene scorre sangue latino. Ci riferiamo ovviamente a Maykel Fonts, diventato noto al grande pubblico di Ballando con le stelle che è rimasto semplicemente incantato dalla sua bellezza e dal suo talento.

Per Fonts, infatti, il ballo è un’autentica passione che traspare in modo evidente quando si esibisce sulle note della salsa, del tango o del paso doble. Quell’entusiasmo che mette nelle sue performance di ballerino è capace di arrivare fino al pubblico e ogni sua partecipazione allo show di Rai Uno è sempre molto apprezzata. Il talentuoso cubano non sarà fra i maestri del cast quest’anno, ma il pubblico spera di rivederlo al più presto nel programma.

Nato nel 1976 a L’Avana, Cuba, si è diplomato alla scuola Tropicana della famosa isola, raggiungendo un ottimo livello in diversi stili di danza: il suo repertorio infatti non si limita solo al ballo latinoamericano ma comprende classico, moderno e contemporaneo. Trasferitosi in Italia nel 2000, ha approfondito i suoi studi seguendo le lezioni di ‘mostri sacri’ della danza come Steve La Chance e Raffaele Paganini.

Già padre di Melissa e Matteo, nati da precedenti relazioni, Fonts ha dato ora il benvenuto alla piccola Maia, avuta con la sua attuale moglie Daniela. “È nata mia figlia, la principessa Maia Fonts, grazie a Dio stanno bene entrambe, non riesco a descriverlo”, ha scritto nel tenerissimo post su Instagram.

Tantissimi auguri a tutta la famiglia!