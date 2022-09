Decisione shock dopo Vite al Limite: sui social ha raccontato uno spiacevolissimo episodio, impensabile

Ha preso una decisione shock dopo Vite al Limite e sui social ha raccontato uno spiacevolissimo episodio: impensabile quello che le è successo.

È stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione di Vite al Limite, Janine Mueller. Divenuta una delle pazienti del dottor Nowzaradan con un peso pari a 308 kg e delle pessime condizioni di salute, la cinquantatreenne di Seattle ha da subito ottenuto dei grandi risultati. Che fine ha fatto oggi?

Ha partecipato a Vite al Limite nella stessa edizione di Liz Evans – ad oggi completamente irriconoscibile – e la coppia formata da Lee e Rena, ma la bella Janine ha saputo lasciare il segno. Quando ha scelto di partecipare al programma di Real time, infatti, la donna era stanca di dover combattere con quei chili di troppo, che tra l’altro non le permettevano una perfetta forma fisica, e di vivere una vita che non poteva essere affatto considerata tale.

Grazie alla dieta del dottor Nowzaradan, Janine Mueller è riuscita ad ottenere una grande soddisfazione: è dimagrita tantissimi chili! Cos’è successo, però, una volta ritornata a casa? Siamo riusciti a rintracciarla su Facebook ed abbiamo appreso la decisione shock presa dopo Vite al Limite. Sui social, infatti, l’ex paziente di Nowzaradan ha svelato tutto, come non ha potuto fare a meno di raccontare lo spiacevolissimo episodio accadutole.

Vite al Limite, la decisione shock di Janine dopo il programma: cosa le è successo

C’è chi è riuscito a realizzare il suo grande sogno o chi è convolata a nozze dopo Vite al Limite, Janine Mueller invece ha preso una decisione shock in seguito alla sua partecipazione al programma. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale Facebook ufficiale. Come dicevamo, infatti, siamo riusciti a rintracciarla sui social e spulciando il profilo, abbiamo appreso tutto quello che è successo in questi ultimi mesi. Di che cosa parliamo?

Dopo Vite al Limite, sembrerebbe che Janine Mueller abbia deciso di trasferirsi altrove. Attualmente, da quanto si legge su Facebook, sembrerebbe vivere a Las Vegas. Non sappiamo cosa l’abbia spinta a prendere questa decisione, ma sembrerebbe che non tutto stia procedendo per il meglio. Qualche mese fa, infatti, ha raccontato che alcuni ‘teppisti minorili’ hanno lanciato contro la sua finestra dei sassi che l’hanno fatta realmente spaventare.

Uno spiacevolissimo episodio, quindi, che Janine non ha potuto fare a meno di raccontare.

Come sta oggi?

Dando uno sguardo al suo canale, abbiamo appreso anche la sua attuale fisica. A quanto pare, sembrerebbe che Janine non abbia vissuto un momento facile. In ogni caso, però, la sua forma fisica continua ad essere ottima! Guardate un po’:

Ci auguriamo che la Mueller non perda mai di vista il suo obiettivo e che continui sempre su questa strada.30