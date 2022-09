Nell’ultima puntata del GF Vip, Giovanni Ciacci ha raccontato il suo dolore: la confessione in diretta lascia tutti senza parole.

Sapevamo che la quarta puntata del GF Vip sarebbe stata imperdibile, ma non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. A distanza di 10 giorni dall’inizio di questa sua esperienza tv, Giovanni Ciacci ha raccontato la sua storia, commuovendo tutti.

Aveva annunciato il ritiro dalle tv diverso tempo fa, ma con un’intervista al settimanale ‘Chi’ Giovanni Ciacci ha rivelato che sarebbe stato proprio lui il primo concorrente della settima edizione del GF Vip. Una rivelazione del tutto inaspettata, accompagnata da parole altrettanto spiazzanti: “Sono sieropositivo”, ha detto per la prima volta sulle pagine del famoso giornale.

Così come le diverse storie raccontate in queste settimane, anche Giovanni Ciacci non ha potuto fare a meno di raccontare la sua nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, lasciando senza parole tutti per quanto rivelato. Che ci fosse un pregiudizio verso l’HIV è cosa nota a tutti, ma la confessione dell’amato costumista ci fa chiaramente comprendere quanto anche lui ha dovuto ‘combattere’ contro questi.

Il dramma di Giovanni Ciacci in diretta al GF Vip: confessione da brividi

Qualche istante dopo aver iniziato la quarta diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha chiamato Giovanni Ciacci nella mistery room ed ha affrontato con lui un argomento molto delicato, che gli sta particolarmente a cuore: il pregiudizio contro l’HIV. “Una volta con la sieropositività si conviveva, adesso si vive. La medicina ha fatto miracoli. Non è una infezione che riguarda solo gli omosessuali, riguarda tutti”, ha iniziato a dire l’amato costumista in diretta tv.

Al padrone di casa, inoltre, Giovanni Ciacci ha rivelato di stare bene e che è tutto sotto controllo, ma il cammino per arrivato a tutto questo non è stato affatto facile. “La mia vita è divisa in due momenti. Prima della tua intervista e dopo la tua intervista”, ha spiegato. Visibilmente emozionato per quanto stava andando a raccontare, il buon Ciacci ha chiaramente detto di essere stato ‘vittima’ delle persone che lo definivano addirittura ‘untore’. Delle parole, quindi, davvero spiazzanti e che fanno intendere quanto, per sotto certi punti di vista, siamo ancora indietro nel tempo.

L’incontro con Adriana Volpe

È stata una serata molto importante per Giovanni Ciacci. È proprio per questo motivo che Alfonso Signorini ha voluto far sentire la sua vicinanza facendogli incontrare in giardino una persona a lui molto cara: Adriana Volpe! I due, come in molti sanno, hanno lavorato spesso insieme, ma nella vita sono grandissimi amici. Lo si capisce chiaramente dalle parole che l’amata conduttrice ha riservato per il costumista. “Hai dato un messaggio molto importante alla mia, ma anche alla nuova generazione”, ha iniziato la Volpe. “Oggi non se ne parla più, ma c’è ancora. Bisogna tenere la guardia alta”, ha detto ancora, incitando il suo amico a cacciare la parte divertente di sé.

Un momento decisamente emozionante, non trovate?