“Coltiverò i pomodori”: ha deciso di lasciare il mondo della televisione

Ha deciso di lasciare per sempre il mondo della televisione: “Coltiverà i pomodori”, ecco di chi stiamo parlando

Il noto personaggio televisivo ha preso una decisione definitiva. Il mondo della tv non fa più per lui. Purtroppo non lo vedremo più nel piccolo schermo. Ha infatti deciso di defilarsi dal mondo dello spettacolo. Brutto colpo per il pubblico, era un personaggio molto amato dagli italiani.

Lascia il mondo della televisione: le sue parole

Il personaggio televisivo molto famoso e soprattutto amato dal pubblico ha deciso di lasciare per sempre il mondo della televisione. Egli ha capito che purtroppo è un mondo che non gli appartiene più ed ha deciso di defilarsi.

L’annuncio è arrivato durante una nota trasmissione televisiva. Le sue parole hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un annuncio del genere. Egli era molto amato dagli italiani, i quali adesso sentiranno la sua mancanza. Ma volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

“Lascio la tv per sempre“, così Giovanni Ciacci, noto opinionista televisivo nonché ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, ha spiazzato il pubblico. L’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata di “Ogni Mattina“, programma in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe.

Ciacci, prima di chiudere la trasmissione, all’interno della sua rubrica “Le pagelle di Ciacci”, ha annunciato: “Lascio la tv per sempre, non mi vedrete mai più”. Le sue intenzioni sono assolutamente serie e pare sia disposto ad abbandonare anche i social: “Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento: dopo 10 anni ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione”.

L’annuncio ha colto di sorpresa anche la conduttrice Adriana Volpe, che all’inizio ha pensato fosse uno scherzo, ma poi Ciacci ha ribadito: “Te lo giuro, è la verità. Sono giorni che lo dico e nessuno mi crede”. Il noto personaggio televisivo ha definito la tv un ‘inferno’: “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto”. Una volta lasciata la televisione, Ciacci ha dichiarato di volersi dedicare all’orto:“Voglio fare altro, coltivare pomodori, patate”.