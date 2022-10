Alessandra Celentano mostra delle foto in cui era giovanissima: notate il cambiamento?

Alessandra Celentano mostra a tutti delle foto in cui era giovanissima: notate il cambiamento?

Alessandra Celentano da anni è ad Amici di Maria D Filippi in veste di insegnante di danza classica. Da pochi giorni è iniziata la ventiduesima edizione ma ha già avuto modo di farsi ‘conoscere’. Nella seconda puntata la maestra ha inaspettatamente sospeso la maglia al suo allievo, Ramon.

Il motivo? Ha mostrato delle foto in cui, secondo il suo parere, mette in atto un comportamento che non è conforme con le regole del decoro da tenere in una casetta, dove ci sono le telecamere. Lo stesso allievo è apparso quasi incredulo di fronte a questa scelta tanto che prima di rientrare in casa, ha esordito: “Mi sembra un po’ too much“. E non solo a lui è sembrato ma anche Lorella Cuccarini si è detta ‘contraria’.

Sta di fatto che Alessandra ogni anno trova molti sostenitori ma anche molti ‘nemici’. Non sempre il pubblico si schiera dalla sua parte. Spesso le sue considerazioni diventano motivo di discussione non solo in studio ma anche sul web. Nonostante questa sua severità sul lavoro, sui social sembra che riesca più a lasciarsi andare. Tempo fa, proprio sul suo canale instagram, ha mostrato delle foto da giovanissima, l’avete mai vista? O ve la ricordate? Ecco com’era.

Alessandra Celentano mostra delle foto da giovanissima: com’era la maestra anni fa

La ventiduesima edizione di Amici è iniziata con una bella notizia. Alessandra Celentano ha fatto sapere di essersi fidanzata. Maria De Filippi sembrava inizialmente non crederle ma la maestra di ballo ha confermato. Nella seconda puntata, la conduttrice prima ancora di iniziare con gli allievi, ha fatto partire un video.

Nella registrazione si scherzava sul fatto che la Celentano da un po’ di tempo aveva assunto un atteggiamento meno severo e formale. Motivo di questa nuova versione, secondo quanto riportato nel video, sarebbe proprio l’amore. Allora Maria, scherzando, ha chiesto al pubblico aiuto, scoprire chi è il fidanzato della Celentano. La maestra di danza classica da anni è ad Amici, è amata e anche ‘odiata’. Prima ancora di lavorare come coreografa e insegnante, è stata una grande ballerina. L’avete mai vista anni fa? E’ stata proprio lei a pubblicare degli scatti da giovanissima.

Sul canale instagram ha condiviso delle foto in cui possiamo ammirarla da giovane. Non scrive l’età ma è evidente che siano passati molti anni.

Allora aveva i capelli lunghi e ricci, portava una bella chioma morbida: “La capacità di apprezzare ogni attimo della vita. Da giovani non ci si accorge del tempo che passa e ci si sofferma poco sulle cose importanti…. Io ho imparato!”, aveva scritto in basso al post. Alessandra Celentano era giovanissima; facendo il confronto sarebbe stato comunque facile riconoscerla.