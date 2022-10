È uscita allo scoperto: l’attrice mostra a tutti il suo fidanzato, chi è e che cosa fa

L’attrice è finalmente uscita allo scoperto col suo nuovo fidanzato: ha ritrovato l’amore! Chi è lui e che cosa fa nella vita?

Era già da diverso tempo che i rotocalchi di cronaca rosa affermavano che l’attrice avesse un nuovo fidanzato, ma solo adesso l’amato volto italiano ha scelto di uscire allo scoperto. È proprio qualche ora fa, attraverso una serie di scatti condivisi su Instagram, che la giovane interprete nostrana ha mostrato a tutti il suo nuovo fidanzato.

Soltanto qualche mese fa, Diva e Donna aveva lanciato l’indiscrezione sulla fine della sua precedente storia d’amore che stava culminando in un romanticissimo matrimonio. Adesso a confermare la sua nuova relazione – dopo mesi e mesi di indiscrezioni – è stata proprio la diretta interessata.

Con una serie di scatti che mostrano a tutti la sua estate d’amore, l’attrice ha voluto ‘presentare’ al suo pubblico social il suo nuovo fidanzato. Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni sulla loro storia d’amore, da quanto tempo stiano insieme e come si sono conosciuti. Quello che, però, conta sapere è che l’attrice sfoggia un sorriso piuttosto felice.

L’attrice esce allo scoperto col suo nuovo fidanzato: chi è lui?

Così come Alba Parietti, che ha recentemente raccontato di aver trovato finalmente la felicità accanto al suo compagno, sembrerebbe che anche l’amata attrice italiana abbia nuovamente trovato l’amore dopo la fine della sua precedente storia. Erano mesi, come dicevamo poco fa, che si susseguivano notizie del genere, ma solo ora la giovane donna è voluta uscire allo scoperto col suo nuovo fidanzato, presentandolo ai suoi followers. Avrà voluto essere sicura della sua relazione prima di ‘mostrarlo’ pubblicamente? Molto probabilmente si! D’altra parte, non è nemmeno detto che bisogna mostrare proprio tutto sui social, no!?

Dopo la fine della sua precedente storia d’amore con un attore famoso dopo quasi tre anni di relazione, Alessandra Mastronardi è nuovamente innamorata. E questi scatti condivisi sui social ce ne danno la conferma. Chi è lui? E, soprattutto, che cosa fa nella vita? Stando a quanto si apprende dal profilo Instagram del giovane – purtroppo, blindatissimo – sembrerebbe che il fidanzato dell’attrice non appartenga affatto al mondo dello spettacolo, ma che faccia tutt’altro nella vita. Dalla sua bio Instagram, infatti, si capisce che il giovane sia un dentista e che non abbia origini italiane. Lui si chiama Gian e, a quanto pare, non è affatto un tipo social. Il suo canale, infatti, conta solo 46 post pubblicati.

“La nostra invincibile estate”, scrive Alessandra Mastronardi a corredo di alcuni scatti che descrivono non solo la sua vacanza, ma anche il profondo legame che la lega al suo attuale compagno. Chi è lui? Eccolo:

Inutile raccontarvi la reazione da parte dei suoi sostenitori! Appena venuti a sapere del suo attuale status sentimentale, in tantissimi si sono riversati sotto il post in questione per farle gli auguri. A questi, ovviamente, non possiamo non aggiungere anche i nostri!