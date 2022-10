Amici, non era mai successo prima d’ora: clamoroso colpo di scena

Clamoroso colpo di scena ad Amici: non era mai successo nulla del genere prima d’ora, tutto il pubblico di Canale 5 è senza parole.

Sapevamo che l’edizione di quest’anno di Amici sarebbe stata ricca di colpi di scena, ma mai ci saremmo aspettati qualcosa del genere. A partire dall’addio di Anna Pettinelli, che recentemente ha svelato gli attuali rapporti con Maria De Filippi, e di Veronica Peparini fino al ritorno in classe di un ex volto del talent, il programma di Canale 5 si sta rivelando ricco di sorprese.

Domenica 2 Ottobre ci attenderà una nuova ed imperdibile puntata speciale di Amici. Durante questo quarto appuntamento non solo si parlerà di quello che hanno combinato alcuni dei cantanti, per cui riceveranno un duro provvedimento, ma si parlerà anche di quello che è successo nella casetta nel frattempo, che avrà delle conseguenze irreversibili. Si tratta di qualcosa di davvero incredibile, che ha lasciato tutto il pubblico del talent completamente senza parole!

Non era mai successo prima d’ora in tutta la storia di Amici! Certo, negli anni scorsi c’è stato uno ‘sciopero’ ed una protesta da parte dei giovani talenti, ma quello che è accaduto recentemente non si era mai visto prima.

Mai successo prima d’ora ad Amici: pubblico spiazzato, cos’è successo

Saranno anche trascorsi circa 22 anni dalla prima edizione di Amici, durante i quali ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma quello che è successo nelle scorse ore non era mai accaduto prima d’ora. Riavvolgiamo un attimo il nastro!

Nel corso delle scorse puntate dal daytime di Amici, Ludovica ha ricevuto un compito da parte della maestra Celentano. Convinta che il fisico della giovane Grimaldi non corrisponda affatto a quello di una ballerina, le ha assegnato una coreografia da fare in studio e da ballare obbligatoriamente sui tacchi, in culotte e reggiseno. Un compito che per molti potrebbe essere di routine, ma che per Ludovica invece non lo è affatto. Alle telecamere, infatti, ha raccontato di essere consapevole dei limiti del suo corpo e di provare tanto imbarazzo di fronte ad una prova del genere. Una motivazione, quindi, più che legittima, che ha spinto il suo professore Emanuel Lo a respingere la prova.

Appena ritornata in casetta e rivelata la decisione del suo insegnante, Ramon ha preso parola. Ed ha consigliato alla sua compagna di preparare ugualmente la coreografia, ma di dover dire in puntata di volerla svolgere vestita. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di un semplicissimo consiglio, che però non è stata visto di buon occhio nemmeno da Emanuel Lo. Ritornata a scuola per poter parlare col suo insegnante di quanto aveva deciso, il coreografo è stato fermo e deciso nella sua opinione: “Ma Ramon è un professore? Si dovrebbe fare gli affari suoi”, confermando quanto detto nell’incontro precedente.

Secondo voi, ha fatto bene Ramon a consigliare la sua compagna? Ricordiamo che il ballerino è alunno di Alessandra Celentano e che, fino ad ora, nessuno mai si era così ‘schierato’ apertamente contro le idee della propria insegnante.

La decisione di Alessandra Celentano

Di fronte ad un comportamento del genere mai visto prima d’ora, Alessandra Celentano non si è affatto trattenuta dal dire la sua e a prendere la sua decisione. Così come la settimana scorsa, anche per questa volta a Ramon è stata sospesa la maglia. Ma credete che sia finita qui? Tutt’altro! Dinanzi a questa presa di posizione contro di lei, la maestra di danza classica ha invitato il suo allievo a cambiare insegnante se proprio non si trova d’accordo con le sue idee. Insomma, ne vedremo delle belle Domenica. Come sempre, d’altra parte!