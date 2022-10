“Fece fare una brutta fine al mio cagnolino”: terrificante episodio per l’ex Vippona

GF VIP, l’ex vippona svela un retroscena passato davvero terrificante: “Fece fare una brutta fine al mio cagnolino“, cosa ha raccontato

Solamente pochi mesi fa, secondo quanto ipotizzato da Dagospia, l’ex vippona avrebbe potuto prendere nuovamente parte al Grande Fratello Vip nella sua nuova edizione attualmente in onda.

Tuttavia, dopo le indiscrezioni emerse al riguardo in merito al fatto che Alfonso Signorini avesse ripescato tra i volti degli ex concorrenti uno dei possibili volti da inserire nella nuova stagione del reality, non è stata data alcuna conferma in tal senso. Ma l’ex vippona ha comunque ugualmente catturato l’attenzione di tutti raccontando al settimanale Di Più un episodio della sua vita passata che ha lasciato a bocca aperta. Scopriamo cosa ha raccontato.

L’ex vippona racconta un episodio terrificante: “Fece fare una brutta fine al mio cagnolino”

Solamente pochi mesi fa, si era ipotizzato del gran ritorno della contessa Patrizia De Blanck all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La stessa in un’intervista al settimanale Nuovo aveva fatto sapere di star forse valutando la proposta del conduttore Signorini, tuttavia aveva forse qualche richiesta da avanzare.

E di fatti, parlando del ritorno della Contessa De Blanck nella casa più spiata d’Italia, si era detto che avrebbe preso in considerazione la cosa se avesse avuto la possibilità di portare con sé il suo cagnolino Alien e se fosse accontentata la sua richiesta di avere bagno e camera personale. Al momento non abbiamo visto il suo nome tra i concorrenti in attesa di entrare a far parte del giorno. Tuttavia, non abbiamo potuto fare a meno di notare il commento della Contessa De Blanck nei riguardi di uno degli attuali concorrenti del reality: “Un traditore, non dimenticherò mai”, ha detto in uno sfogo sui social.

La Contessa Patrizia De Blanck è sicuramente come sappiamo un volto noto sul piccolo schermo. Al Settimanale Di Più, solamente qualche mese fa, in un’intervista, ha raccontato un retroscena del passato che si è rivelato alquanto terrificante. L’ex vippona ha raccontato di aver avuto un ‘incontro ravvicinato’ con il diavolo. Erano gli anni ’90 quando viveva insieme ad un uomo di nome Mino. D’improvviso, una statuetta che aveva le sembianze di un Budda si sposta senza che nessuno la tocchi e si dirige direttamente verso la Contessa. “Sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse mino e invece proveniva dal piccolo Budda. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima“, ha raccontato la De Blanck. Nel suo racconto emerge un episodio ancora più raccapricciante. La voce da lei udita le intimava di cedere la sua anima altrimenti il suo cane sarebbe morto. “In effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo”, ha terminato la Contessa.