Marco Bellavia ha parlato al GF Vip, confidandosi con Antonella, dei suoi problemi mentali “Ansia e paura”.

Il Grande Fratello Vip è iniziato il 19 settembre. Sono passati pochi giorni ma è già successo di tutto. Nella scorsa puntata è stato affrontato quanto accaduto in settimana. Hanno fatto tanto parlare le dichiarazioni di Sofia Giaele De Donà. La concorrente ha parlato del suo matrimonio svelando che ha instaurato con suo marito un amore libero.

Si vedono soltanto 6 mesi all’anno e se capita che lei va con altre persone e fa altrettanto lui, non è tradimento, perchè entrambi sono a conoscenza di questi incontri. Parole che hanno trovato un muro da parte di alcuni concorrenti. Per esempio Carolina Marconi ha riferito che a suo parere l’amore è un’altra cosa. Nel corso della puntata è stato anche aperto il discorso su Marco Bellavia.

Il popolo di twitter in questi giorni si è scatenato perchè ha visto un atteggiamento di indifferenza e di scorrettezza da parte dei concorrenti verso l’attore. La stessa Giulia Salemi ha riportato in puntata quanto successo sui social. Dopo la puntata Marco si è aperto confidandosi con Antonella Fiordelisi e ha parlato dei suoi problemi mentali.

GF Vip, Marco Bellavia parla dei suoi problemi mentali: la confessione dopo la puntata

Marco Bellavia ha fatto subito parlare di sè appena entrato nella casa del GF Vip. Da subito i telespettatori hanno capito dell’interesse del concorrente verso Pamela Prati. E’ nata una sorta di ship, i Belprati. C’è da dire però che mentre qualcuno ritiene sia un interesse vero, altri pensano che abbia dimostrato piacere nei confronti della showgirl per strategia.

Soprattutto in casa questo parere è in primo piano. Sta di fatto che il concorrente in questi giorni è stato spesso preso di mira dagli altri. Ha confidato dei suoi problemi mentali ma ha quasi sempre trovato un muro dall’altra parte con tanto di battute condannate sul web. Dopo la puntata di giovedì in cui è stato aperto il discorso, l’attore ne ha parlato con Antonella Fiordelisi.

“Si tratta di ansia e paura”, ha confidato, raccontando che stando in casa si sente sotto stress. Ha confessato dei suoi attacchi di panico in metropolitana, spiegando che negli ultimi anni ha capito di essere empatico: “Accumulo le sensazioni esterne e questo mi ha destabilizzato”. Marco, mentre parlava, ha voluto porre un accento importante, dicendo che oltre al dolore fisico c’è anche quello mentale. Non ha nascosto il fatto che da solo non sa se riuscirà ad uscirne ma con l’aiuto di altre persone e in questi caso dei suoi compagni di avventura, potrebbe stare meglio: “Magari tutti insieme mi aiuterete anche in maniera fantasiosa a stare meglio. Magari mandiamo anche un bel messaggio“.