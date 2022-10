Dipendeva da sua figlia prima di Vite al Limite: guardatela oggi, impossibile riconoscerla

Prima della sua partecipazione a Vite al Limite dipendeva completamente da sua figlia: guardatela oggi, è davvero impossibile riconoscerla.

Una vera e propria storia di rinascita, quella che è stata raccontata nel corso della sesta stagione di Vite al Limite, che ancora adesso fa parecchio discutere. A dare vita ad un percorso sensazionale nel famoso programma di Real Time è stata una giovanissima mamma che, per via dei suoi chili di troppo, era costretta a dipendere completamente da sua figlia.

Pesava esattamente 289 kg quando è entrata a far parte dei pazienti del dottor Nowzaradan, eppure la quarantaduenne dell’Oregon ha raccontato alle telecamere del programma che dipendeva interamente dalla sua giovanissima ed unica figlia. Che fosse una semplice doccia o la preparazione dei pasti, lei non riusciva a fare nulla per le sue condizioni fisiche ed era così costretta a chiedere sempre aiuto a qualcuno.

Si può chiaramente comprendere, quindi, che la situazione era piuttosto complicata. E necessitava urgentemente di qualcosa che potesse farla completamente cambiare. Da qui, quindi, si capisce il motivo che ha spinto la donna a chiedere aiuto. In clinica, la paziente del medico è dimagrita tantissima chili, ma ad oggi sembrerebbe che la sua vita sia ancora più cambiata. Abbiamo rintracciato un suo recentissimo scatto e, vi assicuriamo, è totalmente un’altra persona.

Prima di Vite al Limite dipendeva da sua figlia per i suoi quasi 300 kg: eccola oggi

Così come è successo a Joyce Del Viscovo, anche la quarantaduenne dell’Oregon ha avuto un valido motivo nel suo passato per trovare nel cibo il suo unico conforto. Non solo Jennifer Jess è stata ‘vittima’ di un marito violento e tossicodipendente, ma ha anche dovuto fare i conti troppo presto con un abuso sessuale da parte del suo patrigno e un primo figlio dato in affido quando lei era giovanissima. Insomma, una vera e propria storia da dimenticare! Tuttavia, giunta all’età di 42 anni e consapevole che dipendeva da sua figlia, la Jess ha trovato la forza di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, scegliendo di partecipare a Vite al Limite.

Così come sua figlia, che anche lei ha iniziato ad avere le stesse cattive abitudini di sua mamma, anche Jennifer è dimagrita tantissimi chili. Pensate, dai suoi 289 kg iniziale, la Jess è riuscita a pesare esattamente 100 kg in meno. Oggi non sappiamo a quanto ammonti la sua linea, ma rintracciandola su Facebook e scovando un suo recentissimo scatto non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo dimagrimento. Guardate questa foto, è irriconoscibile:

Jennifer oggi è completamente rinata! Dal suo sorriso, si vede chiaramente che ha chiuso definitivamente col passato e con le vecchie abitudini ed ha scoperto una nuova vita.