GF Vip, Cristina Quaranta e sua sorella: avete visto quanto si somigliano?

Ex ragazza di Non è la Rai e oggi concorrente del GF Vip, Cristina Quaranta ha una sorella: la foto con lei mostra l’incredibile somiglianza.

Quando l’hanno vista entrare nella casa del GF Vip, coloro che sono stati bambini o adolescenti negli anni ’90 avranno fatto immediatamente un tuffo nel passato: l’ex volto di Non è la Rai, Cristina Quaranta, è tra i ‘Vipponi’ di Alfonso Signorini in questa settima edizione del celeberrimo reality di Canale 5.

Un ritorno in tv graditissimo per tutti quelli che da ragazzini hanno ballato, cantato e sognato insieme a quelle loro coetanee diventate simbolo di un’intera generazione. Tra loro, anche la bionda romana, all’epoca appena diciannovenne. Il programma cult di Gianni Boncompagni non fu però il primo della sua carriera. Precedentemente, aveva partecipato a due edizioni di Domenica In e a Stasera mi butto, condotto da Pippo Franco.

Non tutti lo ricorderanno, ma la gieffina ha anche interpretato un piccolo ruolo nel film di Carlo Verdone del 1990 intitolato Stasera a casa di Alice e nella storica fiction Classe di ferro. Nel 1995, poi, Cristina è stata Velina di Striscia la Notizia in coppia con Alessia Merz e successivamente fece parte del cast del programma calcistico Guida al Campionato. L’ultimo anno che l’ha vista impegnata in tv è stato il 2017: fino ad allora aveva condotto delle trasmissioni per il canale POKERItalia24.

Sapete che Cristina Quaranta ha una sorella? Eccole insieme

Sulla vita privata della Quaranta sappiamo che, come ha raccontato lei stessa nella clip di presentazione al GF Vip, è stata sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani, padre di sua figlia Aurora. Il matrimonio però è finito e dopo il divorzio Cristina ha lavorato per un periodo come cameriera.

Inoltre, come si può vedere dal suo profilo Instagram, ha una sorella di nome Tiziana. Le due sono molto simili esteticamente, l’unica differenza è che Tiziana porta gli occhiali. Entrambe bionde, hanno lo stesso sorriso e gli stessi colori di occhi e carnagione. Tra loro dev’esserci un rapporto molto stretto, almeno questo è ciò che si percepisce dall’immagine.

A voi sta piacendo Cristina al GF Vip?